Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti





Kabul sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Mustafa Destici, kabulde, partinin 22 Ekim'de gerçekleşecek 12. Olağan Büyük Kongresine davet ilettiklerini söyledi.

Destici, Filistin ve İsrail arasında yaşanan ve savaşa dönüşen süreçte sivillere yönelik saldırılara dikkati çekerek, İsrail'in orantısız güçle Gazze'yi vurduğunu söyledi. Mustafa Destici, "İsrail, Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra bunu da dayanak tutarak ve ABD başta olmak üzere diğer batı devletlerinin de desteğini alarak Gazze'yi tamamen yerle yeksan etme, daha sonra da işgal edip İsrail topraklarına katma projesini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Buna bütün dünyanın 'dur' demesi lazım." diye konuştu.

ABD'nin açıktan İsrail'in tarafında olmasının dünya barışı açısından kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Destici, "Çağrımız sadece batılı devletlere değil, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı... Bunların daha hızlı hareket etmesi ve net bir durum sergilemesi gerekiyor. İslam dünyası, ateşkes, barışın sağlanması için net duruş koyarsa daha erken sonuç alınacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.