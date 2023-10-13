İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Bulutlar Çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonlarında 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hangi büyüklükte olursa olsun halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını ifade etti.

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 8️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN "KAFES OPERASYONLARI" KAPSAMINDA "BULUTLAR ÇETESİ" OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



Düzenlenen operasyonlarda 2️⃣5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️



AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN HALKIMIZIN… pic.twitter.com/2gUskfMByU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2023

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda "Bulutlar" olarak bilinen, elebaşılığını Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars'ta çalışma yapıldığını aktardı.