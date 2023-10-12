Başkan Erdoğan’ın çağrısının ardından Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlıyor! KARADENİZBİRLİK de katıldı





KARADENİZBİRLİK, YAĞ FİYATLARINDA İNDİRİM YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Cumhuriyetin 100. yılında ayçiçeği yağı fiyatlarına yüzde 12 ila 15 indirim yaptı. KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin 2023 yılı yağlık ayçiçeği ürünü alımlarına hızla devam ettiğini belirtti. Birliğin, her kampanya döneminde, üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başladığını vurgulayan Erarslan, "Birliğimiz, üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir. Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır. Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erarslan, Birliğin üreticiden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı, KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile tüketiciye hizmet verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Birliğimiz bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Diğer yandan Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde bir kampanya yaparak ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 12-15 oranında bir indirim ile tüketicilerine katkı sunarak, piyasayı tüketici lehine regüle etmektedir." KARADENİZBİRLİK ürünlerinde indirimin bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.



BİRÇOK MARKA İNDİRİM YAPMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

Başkan Erdoğan'ın indirim çağrısı sonrası ŞOK Marketler ve Happy'nin ardından BİM ve A101 de indirim karar aldı. Öte yandan söz konusu çağrı sahada hızlı bir karşılık buldu ve Türkiye'nin önde gelen birçok markası indirim yapmak için kolları sıvadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti. Bolat'ın geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti. Diğer sektörlerde de yakın zamanda kampanya kapsamında adım atılması konuşulurken, Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi.

Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı. Bakan Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından hareketle, sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Yapılan açıklamalar, verilen destek mesajlarından sonra kar topu etkisiyle sektörlerimizin her birinden, oda temsilcilerinden, esnafımızdan, sanayicimizden 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak indirim ve kampanya beyanları gelmeye başladı. Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı.