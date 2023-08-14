AK Partili Hamza Dağ’dan hezimetten başarı hikayesi devşirmeye yeltenen Kılıçdaroğlu’na tepki: Ne yapsa beyhude, seçimi hakikat kazandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü nedeniyle A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 2024 yerel seçimlerine ilişkin konuşan Dağ, "CHP'li büyükşehirler vatandaşımıza hayal kırıklığı yaşattı" dedi.



Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;



21 yıl iktidarda geçti. Bizim ana gündemimiz ekonomi ve ekonomi ile ilgili çalışmalarımız. Parti olarak da tabii önceliğimiz önümüzdeki yerel seçimler. Yerel seçimler çalışmalarına hızlıca başladık 28 Mayıs akşamı. Çalışmamıza devam ediyoruz. Rakiplerimizin içinde bulunmuş olduğu hal bizi çok fazla ilgilendirmiyor.





SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN BİR SİYASİ HAREKETİZ

28 Mayıs seçimleri öncesinde de ifade etmiştik açıkçası o zaman da onların içinde bulunmuş olduğu durumu aday tartışmalarını göz ucuyla izliyoruz ama biz kendi gündemimize bakıyoruz. Şimdi de 2024 yerel seçimlerine giderken ana gündemimiz baktığımız nokta tamamen kendi çalışmalarımız kendi mücadelimiz. 22 yılın 21 yılını iktidarda geçirmiş olmak çok kolay bir iş değil. 17 seçim kaznmak çok kolay bir iş değil. 22 yıl boyunca sürekli kendini yenileyen bir siyasi hareketiz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine başarılı bir netice alacağımızdan hiç bir şüphemiz yok. CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİRLER VATANDAŞIMIZA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI - Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde yine kazanacağız diyor, ne dersiniz? Kemal Bey kendi kanaatini söylüyor. Kendi temennisini söylüyor. Ama araştırmalar bunu göstermiyor. Özellikle büyükşehirlerde CHP'nin 2019'da kazanmış olduğu belediyeler ya da daha önce CHP'de olup da devam eden belediyelerin şu anki durumuna baktığımızda açıkçası vatandaşımız nezdinde ciddi bir hayal kırıklığı hizmetsizlik noktası olduğunu görüyoruz. VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Bir kere verilen sözlerin tutulmamasının çok çok büyük etkisi var. Çok ciddi anlamda gündemde olan bir namus sözü mevzusu vardı Sayın Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimlerinden önce bizde olan belediyeler veya MHP'de olan belediyelerde belediye başkanlığı değişimi olduğunda namus sözü verip hiçbir işçinin çıkartılmayacağını söylemişti. İBB'DE İŞÇİ KIYIMI

Sadece İstanbul'dan bildiğim kadarıyla en son rakam 20 bin civarında falan bir çıkartılan işçi sayısı var.