AK Partili Hamza Dağ’dan hezimetten başarı hikayesi devşirmeye yeltenen Kılıçdaroğlu’na tepki: Ne yapsa beyhude, seçimi hakikat kazandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü nedeniyle A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
2024 yerel seçimlerine ilişkin konuşan Dağ, "CHP'li büyükşehirler vatandaşımıza hayal kırıklığı yaşattı" dedi.
Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
21 yıl iktidarda geçti. Bizim ana gündemimiz ekonomi ve ekonomi ile ilgili çalışmalarımız. Parti olarak da tabii önceliğimiz önümüzdeki yerel seçimler. Yerel seçimler çalışmalarına hızlıca başladık 28 Mayıs akşamı. Çalışmamıza devam ediyoruz. Rakiplerimizin içinde bulunmuş olduğu hal bizi çok fazla ilgilendirmiyor.
SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN BİR SİYASİ HAREKETİZ
28 Mayıs seçimleri öncesinde de ifade etmiştik açıkçası o zaman da onların içinde bulunmuş olduğu durumu aday tartışmalarını göz ucuyla izliyoruz ama biz kendi gündemimize bakıyoruz. Şimdi de 2024 yerel seçimlerine giderken ana gündemimiz baktığımız nokta tamamen kendi çalışmalarımız kendi mücadelimiz. 22 yılın 21 yılını iktidarda geçirmiş olmak çok kolay bir iş değil. 17 seçim kaznmak çok kolay bir iş değil. 22 yıl boyunca sürekli kendini yenileyen bir siyasi hareketiz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine başarılı bir netice alacağımızdan hiç bir şüphemiz yok.
CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİRLER VATANDAŞIMIZA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
- Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde yine kazanacağız diyor, ne dersiniz?
Kemal Bey kendi kanaatini söylüyor. Kendi temennisini söylüyor. Ama araştırmalar bunu göstermiyor. Özellikle büyükşehirlerde CHP'nin 2019'da kazanmış olduğu belediyeler ya da daha önce CHP'de olup da devam eden belediyelerin şu anki durumuna baktığımızda açıkçası vatandaşımız nezdinde ciddi bir hayal kırıklığı hizmetsizlik noktası olduğunu görüyoruz.
VERİLEN SÖZLER TUTULMADI
Bir kere verilen sözlerin tutulmamasının çok çok büyük etkisi var. Çok ciddi anlamda gündemde olan bir namus sözü mevzusu vardı Sayın Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimlerinden önce bizde olan belediyeler veya MHP'de olan belediyelerde belediye başkanlığı değişimi olduğunda namus sözü verip hiçbir işçinin çıkartılmayacağını söylemişti.
İBB'DE İŞÇİ KIYIMI
Sadece İstanbul'dan bildiğim kadarıyla en son rakam 20 bin civarında falan bir çıkartılan işçi sayısı var.
İLK KARNEYİ MAYISTA ALDILAR İKİNCİYİ MARTTA ALACAKLAR
İktidar yerelden başlar sözüyle değerlendirdiğimizde 2023 seçimlerinde bir kere milletimiz aslında belediyelerine ilk karnesini verdi. 2023 seçimlerinde dedi ki siz başarılı değilsiniz kardeşim. Başarılı olmuş olsanız bir belediye başarılı ise kendi partisinin oyunu da o ilde en az 10 puan yukarıya çıkartır. Bir önceki seçimi kazandı 45 ile eğer başarılı bir belediye ise kendi oyunu 15 puan 20 puan artırır. Parti oyunu da en az 10 puan yukarı çıkartır. Var mı böyle bir artış? 11 tane büyükşehir yüzde 50'den fazla seçmen sizin kendi yönetimiz olan yerlerde böyle bir artış söz konusu değil. İlk karneyti mayısta aldılar, ikinci karneyi martta alacaklar.
CHP'li belediyeler neyle anılıyor? Yağmur yağdığında şehirde CHP'li belediye başkanları var mı? Yok. Kar yağdığında var mı? Ya balıkçıda ya da yoklar. Şehirler artık çok hareketli. İstanbul böyle Ankara böyle. Çok basit sorunları dahi sizin halının altına süpürme lüksünüz yok.
ŞEHİR ŞEHİR GEZDİLER
Bunlar cumhurbaşkanı yardımcılığı aday adaylığı yaptılar ve şehir şehir gezdiler. Belediyelerini bıraktılar. Geçen Sayın İmamoğlu Tunceli'deydi. Mesai saatlerinde. Dolayısıyla vatandaşımız gayet iyi bir şekilde bunu takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Araştırmalarımızı yapıyoruz. Hem kamuoyu araştırmaları yapıyoruz hem de sahadan geri dönüşlere bakıyoruz.
HER SENE ÖLÇÜYORUZ
İzmir için de var, İstanbul için de var. Bizimkiler için de var. Sadece biz rakiplerimizin belediye performanslarını değil bizim belediyelerimizin performanslarını da her sene ölçüyoruz.
BUGÜN SEÇİM OLSA 3 BÜYÜK KENTTE DURUM NE?
Belediye hizmetleri yönünden bir değerlendirme durumu söz konusu olduğunda 3 büyükşehirde kesinlikle belediye yönetimi değişir. İzmir'de biraz milletin farklı şekilde bir değerlendirmesi oluyor. Ben İzmir'de de inşallah biz bu dönemde çok şaşırtacak bir takım neticeler doğacağını, inşallah yerel seçimlere bu noktada uğraş veriyoruz.
TRAKTÖR SAHİBİ OLAN OLDU?
Hatta ben vatandaşlarımıza şunu sormak istiyorum 2019'da CHP kampanyasında verilen sözler noktasında 4,5 sene geçti, sonunda CHP'li belediyelerde yaşayan vatandaşlarımızdan traktör sahibi olan oldu mu? Herkese bir traktör sözü vardı.
AK Parti'nin en büyük farkı şu biz tutamayacağımız sözü vermedik vermiyoruz. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar bunu yaptı bize de bunu öğretti. Samimiyet, çalışkanlık, mücadele. 22 yılın özeti.
İMAMOĞLU İBB ADAYI MI OLACAK?
Seçimin ertesi günü değişim dedi, siyasi fırsatçılık yaptı.