EKREM İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile birlikte "Değişim" diyen Ekrem İmamoğlu'na da 'Boğma planı' doğrultusunda mesaj verdi. Kendisine karşı internet sitesi kuran, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturan ve Tunceli'ye giderek delege avı başlatan Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etmiş oldu. Kılıçdaroğlu, "Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler" ifadelerini kullandı.

Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun bu hedefini "Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı" olarak yazmıştı.

ÖZDAĞ'A MİT BAŞKANLIĞI GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu öte yandan Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokle ilişkin de açıklama yaptı.

Ortaklarından ve partisinden sakladığı ve daha öne protolle ilgili "Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir." diyen Kılıçdaroğlu, "Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" dedi. Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile hem top çevirdi hem de Özdağ'ı yalanladı.

ÖZDAĞ İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ GİZLİ PROTOKOL