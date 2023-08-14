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Ortalık yine karışacak! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'giden gitsin' resti! Ümit Özdağ'a "MİT Başkanlığı" göndermesi...

'İstifa ve değişim' çağrılarına kulak tıkayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köprüleri atmaya hazırlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de rest çekti. Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmaması halinde İstanbul ve Ankara'yı yine de kazanacaklarını savunarak, "Niye kaybedelim?" dedi. Kılıçdaroğlu öte yandan Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokle ilişkin de açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" diyerek hem top çevirdi hem de Özdağ'ı yalanladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 10:03 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 10:24
Ortalık yine karışacak! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e ’giden gitsin’ resti! Ümit Özdağ’a MİT Başkanlığı göndermesi...

Seçimlerden yenilgiyle çıkan 8'li koalisyon arasında gerilim sürüyor.

CHP VE İYİ PARTİ KAOS YAŞIYOR
Cumhuriyet Halk Partisi 'değişim' sancısı çekerken İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşandı. Kurultay'ı toplayarak koltuğunu şimdilik sağlama alan Meral Akşener seçim yengilisini Kılıçdaroğlu'na yıkıp CHP ile köprüleri atmaya hazırlanıyor.

MERAL AKŞENER YENİLGİYİ KILIÇDAROĞLU'NA YIKMA HAZIRLIĞINDA
İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururarak "Müstakil seçim" söylemini öne sürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MERAL AKŞENER'E REST
Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in sert bir açıklama ile "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği gündeme gelirken Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e "giden gitsin" resti geldi.

CHP yandaşı T24'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmaması halinde yine de seçimleri kazanacaklarını savundu.

"NİYE KAYBEDELİM DAHA ÇOK KAZANACAĞIZ"
Kendisine yöneltilen "Yerel seçimlerde HDP'nin bazı bölgelerde aday çıkardığı ve CHP'nin İyi Parti ile ittifak kuramadığı senaryoda ciddi şekilde İstanbul ve Ankara'yı kaybetme ihtimaliniz ortaya çıkıyor. CHP, 2019'a benzer bir strateji mi izlemeli?" sorusuna "Niye kaybedelim" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı. Sonunda başarıyı gören kim? Ankara'dakini ben görüyorum, İstanbul'dakini İstanbullu görüyor, Adana'dakini Adanalı, Mersin'dekini Mersinli görüyor. Dolayısıyla belediye başkanlarımız başarılı, görevlerini yapıyorlar.

Biz, ayrıca yeni büyükşehir belediyeleri ve çok sayıda belediye başkanlığını da alacağız, yani kazanacağız. Ayrıca biz CHP Genel Merkezi olarak, belediyelerimizin çalışmalarını yakından izliyor ve gelen raporları değerlendiriyoruz... "

EKREM İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile birlikte "Değişim" diyen Ekrem İmamoğlu'na da 'Boğma planı' doğrultusunda mesaj verdi. Kendisine karşı internet sitesi kuran, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturan ve Tunceli'ye giderek delege avı başlatan Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etmiş oldu. Kılıçdaroğlu, "Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler" ifadelerini kullandı.

Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun bu hedefini "Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı" olarak yazmıştı.

ÖZDAĞ'A MİT BAŞKANLIĞI GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu öte yandan Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokle ilişkin de açıklama yaptı.

Ortaklarından ve partisinden sakladığı ve daha öne protolle ilgili "Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir." diyen Kılıçdaroğlu, "Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" dedi. Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile hem top çevirdi hem de Özdağ'ı yalanladı.

ÖZDAĞ İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ GİZLİ PROTOKOL

ÜMİT ÖZDAĞ İTİRAF ETTİ: 3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK
Zafer Partisi Genel Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin bomba bir itirafta bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getiren Özdağ'ın bu sözleri üzerine CHP'yi panikletmişti.

FAİK ÖZTRAK YALANLADI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.


KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu dün katıldığı yayında "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.

ÖZTRAK'IN BİLE HABERİ YOKTU
Kılıçdaroğlu, "Öztrak'ın haberi yoktu" dedi. Kılıçdaroğlu, "Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" dedi.

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