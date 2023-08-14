EKREM İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile birlikte "Değişim" diyen Ekrem İmamoğlu'na da 'Boğma planı' doğrultusunda mesaj verdi. Kendisine karşı internet sitesi kuran, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturan ve Tunceli'ye giderek delege avı başlatan Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etmiş oldu. Kılıçdaroğlu, "Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler" ifadelerini kullandı.
Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun bu hedefini "Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı" olarak yazmıştı.
ÖZDAĞ'A MİT BAŞKANLIĞI GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu öte yandan Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokle ilişkin de açıklama yaptı.
Ortaklarından ve partisinden sakladığı ve daha öne protolle ilgili "Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir." diyen Kılıçdaroğlu, "Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" dedi. Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile hem top çevirdi hem de Özdağ'ı yalanladı.
ÖZDAĞ İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ GİZLİ PROTOKOL
ÜMİT ÖZDAĞ İTİRAF ETTİ: 3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK
Zafer Partisi Genel Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin bomba bir itirafta bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getiren Özdağ'ın bu sözleri üzerine CHP'yi panikletmişti.
FAİK ÖZTRAK YALANLADI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu dün katıldığı yayında "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.
ÖZTRAK'IN BİLE HABERİ YOKTU
Kılıçdaroğlu, "Öztrak'ın haberi yoktu" dedi. Kılıçdaroğlu, "Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" dedi.