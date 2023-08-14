Yunanistan’a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü zanlısı Z.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü zanlısı Z.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen Z.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.