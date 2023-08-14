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Birbirlerini yiyorlar! CHP'li Özgür Kip, Eren Erdem'e salladı: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir... Parası kesilen Halk TV de intikam alıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi yaşanan seçim hezimetinin ardından birbirine girdi. Kemal Kılıçdaroğlu "Değişim" diyenlere karşı kendisini destekleyenlere koltuk dağıtıyor. Genel Başkan Yardımcısı yapılan ve medya sorumluğuna getirilen Eren Erdem son olarak iletişim koordinatörlüğüne atandı. Kongreye giden süreçte delege seçimleri yapılırken CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'e fena giydirdi. Kip, "Sizin varlığınız adil değil. CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir" diyerek Eren Erdem'in Dİvan Başkanlığını yaptığı kongrede Eren Erdem'i hedef aldı. Bu görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun parasını kestiği Halk TV tarafından paylaşılması kavganın farklı bir boyutunu da ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 11:16 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 11:28
Birbirlerini yiyorlar! CHP’li Özgür Kip, Eren Erdem’e salladı: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir... Parası kesilen Halk TV de intikam alıyor!

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 8'li koalisyonun desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmıyor.

"Delege" kozunu elinde bulunduran Kılıçdaroğlu "Değişim" çağrılarına da kulak tıkayarak kadrosunu endisine yakın isimlerle doldurmaya devam ediyor.

EREM ERDEM'E BİR KOLTUK DAHA VERDİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimlerden önce kendisinin kazanacağını iddia eden ve aksi halde istifa edeceğine yönelik namus sözü veren Eren Erdem'e bir görev daha verdi.

Daha önce CHP Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan ardından görev alanına "medya planlama" da eklenen Eren Erdem'in son olarak letişim Koordinatörü olduğu öğrenildi.

EREN ERDEM DİVAN BAŞKANI OLDUĞU KONGREDE TEPKİ GÖRDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk üstüne koltuk verdiği Eren Erdem Dİvan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde şok bir tepkiyle karşılaştı.

"CHP HİÇBİR ZAMAN İKTİDAR YÜZÜ GÖREMEYECEKTİR"
CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip Eren Erdem gibi isimlerin görev aldığı sürece CHP'nin iktidar yüzü göremeyeceğini savunarak şunları söyledi:


Fotoğrafta: Özgür Kip

"Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz bu örgütten onay almış bir kişi değilsiniz. Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz. Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir"

HALK TV İNTİKAM ALIYOR
Kip'in Erdem'e salladığı bu görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun parasını kestiği Halk TV tarafından paylaşılması kavganın farklı bir boyutunu da ortaya koydu.

Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdirerek maddi desteği kesmişti. Kararın ardından mangırı kesilen Halk TV "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle Eren Erdem'i bombaladı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "Sansür ve ambargoyu kaldırın" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

BÜLENT KERİMOĞLU VE HASAN AKGÜN DELEGE SEÇİLEMEDİ
Öte yandan kongre takvimi işleyen CHP'de delege seçimlerinde dikkat çeken 2 gelişme yaşandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işe Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün delege olamadı.

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