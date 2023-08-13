İYİ Partili Çömez ve CHP'li Usluer birbirine girdi! "Balıkesir'i sizin yüzünüzden kaybettik" sözlerine "Kılıçdaroğlu da %60 alamadı" yanıtı

CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim, yerel seçimlere giderayak günden güne büyüyor. Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.
Hatırlanacağı üzere Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Takip eden süreçte "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" diyen Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'emekli ol' diye yüklenmişti.
AKŞENER'DEN CHP'YE BÜYÜK TAARRUZ
Bir yandan da gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.
Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.
Öte yandan İYİ Parti Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'ın "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçimdir. iradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" sözleri CHP'de rahatsızlık oluşturdu.
OKTAY VURAL'IN 'İTTİFAK' SÖZLERİNE CHP'DEN TEPKİ
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarla ön plana çıkan Sözcü TV'de CHP'li Gaye Usluer, "Sayın Oktay Vural, İYİ Parti içerisinde önemli görevi olan bir kişi ve "Yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" diyor. Aslında siyasi sonucu olur. Hem genel hem de yerel seçimlerin siyasi sonucu olur. Neticede 2019 yılında 11 büyükşehir el değiştirdiğinde, çok şey değişti. Onun için "yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" demek ne kadar doğrudur bunu tartışmak lazım" diyerek İYİ Partili Vural'a tepki gösterdi.