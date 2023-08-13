İYİ Partili Çömez ve CHP'li Usluer birbirine girdi! "Balıkesir'i sizin yüzünüzden kaybettik" sözlerine "Kılıçdaroğlu da %60 alamadı" yanıtı

Hatırlanacağı üzere Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim, yerel seçimlere giderayak günden güne büyüyor. Meral Akşener 'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.





Takip eden süreçte "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" diyen Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'emekli ol' diye yüklenmişti.



AKŞENER'DEN CHP'YE BÜYÜK TAARRUZ

Bir yandan da gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.







Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.