Yeni Altay ezberleri bozacak! İşte TSK’ya teslim tarihi

Yeni ALTAY Tankı'nı birkaç ay önce düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetleri ne teslim ettiklerini belirten Karaaslan, tankta eskisine göre bir dizi yenilikler ve geliştirmeler söz konusu olduğunu bildirdi.

Karaaslan, son olarak araçlarını sergiledikleri 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) çok yoğun geçtiğini, çok sayıda heyetin tedarik ihtiyaçları için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Karaaslan, "Muharebe sahasının ihtiyaçları, biraz da zorunlu yerlileştirilen alt sistemler ve bunların testleri bizim için bir süreç. Bu sürecin 2024 yılı içinde de devam edeceğinden bahsetmiştik. O plana uygun şekilde kullanıcıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Savunma Sanayii Başkanlığının katılımıyla test süreçleri devam ediyor. Seri üretime geçerken zaten yapılması gereken bir ara aşama bu. Fuarda sergilediğimiz mühendislik tankımız, testlerdeki 2 tanktan biri değil. Bu tank ve diğer tanklarımızda bütün testler yapılıp doğrulanmış durumda. Bir de bunları kullanıcıyla yapmamız gerekiyor, o sürecin içindeyiz." dedi.

Seri üretime hazırlığın ikinci ayağının fabrika kurulumu olduğuna işaret eden Karaaslan, Ankara'da tankın üretimine yönelik yüksek teknolojiye sahip fabrikanın kurulum çalışmalarının başladığını ve plana uygun devam ettiğini dile getirdi.

Karaaslan, "2025 başına kadar bu faaliyetlerin tamamını bitirip yıl içinde de seri üretim tanklarının devamını Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Umarım herhangi bir gecikme yaşamadan bu süreci tamamlarız." diye konuştu.