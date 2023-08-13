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CHP'de 'yerel seçim' tedirginliği! İYİ Parti'ye "İttifak yapmazsak kaybederiz" serzenişi: Başkan Erdoğan'ı hedef alan akla ziyan sözler

İYİ Parti'de baş gösteren 'müstakil seçim' söylemleri ve Akşener'in 26 Ağustos'ta hazırlığını yaptığı 'Büyük Taarruz' öncesi CHP'yi 'yerel seçim' tedirginliği sardı. CHP'li Berhan Şimşek, 1994 seçimlerinden örnek verip akla ziyan bir şekilde "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun %37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'ye 'ittifak' serzenişinde bulunan Şimşek, "Önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 16:52 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 17:10
CHP’de ’yerel seçim’ tedirginliği! İYİ Parti’ye İttifak yapmazsak kaybederiz serzenişi: Başkan Erdoğan’ı hedef alan akla ziyan sözler

Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos ve gerilime şahitlik ediyor. Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne büyüyor.

Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.



Hatırlanacağı üzere Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"EMEKLİ OL KEMAL..."
Takip eden süreçte "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" diyen Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'emekli ol' diye yüklenmişti.



AKŞENER'DEN CHP'YE BÜYÜK TAARRUZ
Bir yandan da gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.

Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.



CHP'DE YEREL SEÇİM TEDİRGİNLİĞİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'yi "Yerel seçimde kaybedeceğiz" tedirginliği sardı.



Yandaş Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan yandaş CHP'li Berhan Şimşek,1994 seçimlerinden örnek verip akla ziyan bir şekilde "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun %37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ'YE 'İTTİFAK' SERZENİŞİ
Aynı programda bulunan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'ye serzenişte bulunan CHP'li Şimşek, "Bu seçimde seçmen incindi, kırıldı. Ama önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir" dedi.


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