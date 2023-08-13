CHP'de 'yerel seçim' tedirginliği! İYİ Parti'ye "İttifak yapmazsak kaybederiz" serzenişi: Başkan Erdoğan'ı hedef alan akla ziyan sözler

Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos ve gerilime şahitlik ediyor. Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne büyüyor. Meral Akşener 'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.





Hatırlanacağı üzere Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"EMEKLİ OL KEMAL..."

Takip eden süreçte "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" diyen Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'emekli ol' diye yüklenmişti.