İYİ Parti'den CHP'ye "Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı sırtından at" çağrısı! Seçimlere 'müstakil gireceğiz' mesajı

İYİ Parti ve CHP hattında sular durulmuyor. Meral Akşener 'in kurmayları defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini dillendirirken; "CHP'siz yerel seçim" söylemleri tavan yaptı. Akşener'in 26 Ağustos'ya yapacağı açıklamayla CHP ile ipleri tümden koparacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.





Bir yandan da gözler CHP listelerinden 38 vekil koparan tokatçı küçük ortaklara çevrildi...



SÖĞÜŞ BİTTİ SATIŞ BAŞLADI

CHP listelerinden 38 vekil koparan küçük ortaklar söğüş bitince satışa başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin "CHP ile iş birliğinin karşılığını alamadık" açıklamasını yaptı.



CHP listelerinden 3 vekil koparan Demokrat Parti de "CHP'siz yerel seçim" planını gündemine aldı. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı. Aksoy, "81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız" dedi.