İYİ Parti'den CHP'ye "Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı sırtından at" çağrısı! Seçimlere 'müstakil gireceğiz' mesajı

28 Mayıs'taki tarihi seçimleri geride bırakan Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarının binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor.
İYİ Parti ve CHP hattında sular durulmuyor. Meral Akşener'in kurmayları defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini dillendirirken; "CHP'siz yerel seçim" söylemleri tavan yaptı.
Akşener'in 26 Ağustos'ya yapacağı açıklamayla CHP ile ipleri tümden koparacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
Bir yandan da gözler CHP listelerinden 38 vekil koparan tokatçı küçük ortaklara çevrildi...
SÖĞÜŞ BİTTİ SATIŞ BAŞLADI
CHP listelerinden 38 vekil koparan küçük ortaklar söğüş bitince satışa başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin "CHP ile iş birliğinin karşılığını alamadık" açıklamasını yaptı.
CHP listelerinden 3 vekil koparan Demokrat Parti de "CHP'siz yerel seçim" planını gündemine aldı. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı. Aksoy, "81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız" dedi.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE "KÜÇÜK TOKATÇILARI SIRTINDAN AT" ÇAĞRISI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'den CHP'ye "Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı sırtından at" çağrısı geldi.
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "6'lı masa sürecinde kendilerini yeteri kadar anlatamadıkları için oy alamayan partiler" diyerek CHP listelerinden seçime giren Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı hedef aldı.
Özlale, bu partilerle iş birliği yapılması durumunda yaklaşan yerel seçimlerde istenilen sonucun alınmayacağını vurguladı.