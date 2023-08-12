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Malatya 4.8, 4.5 ve 4.2'lik depremlerle peş peşe salladı! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'da deprem medyana geldi. Merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 4.8 olarak duyuruldu. Öte yandan Saat 16.40'da bir deprem daha meydana geldi. Yapılan bilgilendirmede, depremin 4.5 büyüklükte olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarama çalışmalarının başladığını duyurdu. Öte yandan AFAD, Malatya'da saat 18.18'de bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 16:46 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 18:33
Malatya 4.8, 4.5 ve 4.2’lik depremlerle peş peşe salladı! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan bir deprem medyana geldi.


AFAD'dan yapılan açıklamada bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Büyüklük:4.8 (Mw) Yer:Yeşilyurt (Malatya) Tarih:2023-08-12 Saat:16:39:16 TSİ Enlem:38.312 N Boylam:38.228 E Derinlik:6.35 km"

Yapılan açıklamada, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



BİR DEPREM DAHA!
Saat 16.40'da bir deprem daha meydana geldi. Yapılan bilgilendirmede, "Büyüklük:4.5 (Mw) Yer:Yeşilyurt (Malatya) Tarih:2023-08-12 Saat:16:40:01 TSİ Enlem:38.317 N Boylam:38.225 E Derinlik:7 km" ifadeleri yer aldı.



İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



AVM'LER BOŞALTILIDI
Peşe peşe meydana gelen depremler büyük korkuya neden olurken, panik anları kameralara yansıdı.


AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."



VALİ ŞAHİN: OLUMSUZLUK YOK
Vali Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.



MALATYA DEPREMİ ŞANLIURFA'DA HİSSEDİLDİ
Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şanlıurfa'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapıtğı açıklamada, "Saat 16.39'da meydana gelen Malatya Yeşilyurt merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamış, Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmamıştır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.



4.2'LİK BİR DEPREM DAHA DEPREM
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.18'de meydana gelen depremin 9.13 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



SON DEPREM LİSTESİ
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2023.08.12 18:18:18 38.2800 38.1963 5.0 -.- 4.0 4.0 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.12 18:04:54 38.0418 37.4237 8.3 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 16:48:35 38.3395 38.2373 7.2 -.- 2.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.12 16:45:28 38.3790 38.2287 8.4 -.- 2.2 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.08.12 16:40:00 38.3205 38.2072 5.0 -.- 4.2 4.3 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.12 16:39:14 38.3075 38.2352 5.0 -.- 4.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.12 16:22:29 38.4682 39.3258 5.8 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.12 16:07:55 37.8590 36.6862 6.8 -.- 2.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 16:05:29 37.5382 35.8383 18.6 -.- 1.0 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.12 16:02:55 37.8268 36.3325 11.6 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 15:39:48 38.4013 38.2570 7.9 -.- 2.0 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2023.08.12 15:34:23 37.3815 36.8433 6.8 -.- 2.7 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 15:25:27 38.5228 40.5893 11.3 -.- 1.2 -.- HEDIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.12 15:22:36 40.8088 31.7702 0.0 -.- 1.9 -.- TOKMAKLAR-(BOLU) İlksel
2023.08.12 15:14:06 38.5447 40.5578 5.9 -.- 3.2 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.12 14:55:38 38.4773 37.3327 7.1 -.- 1.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel


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