Malatya 4.8, 4.5 ve 4.2’lik depremlerle peş peşe salladı! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
AVM'LER BOŞALTILIDI
Peşe peşe meydana gelen depremler büyük korkuya neden olurken, panik anları kameralara yansıdı.
AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."
VALİ ŞAHİN: OLUMSUZLUK YOK
Vali Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.
MALATYA DEPREMİ ŞANLIURFA'DA HİSSEDİLDİ
Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şanlıurfa'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu.