Malatya 4.8, 4.5 ve 4.2’lik depremlerle peş peşe salladı! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi





İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



AVM'LER BOŞALTILIDI

Peşe peşe meydana gelen depremler büyük korkuya neden olurken, panik anları kameralara yansıdı.

AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."





VALİ ŞAHİN: OLUMSUZLUK YOK

Vali Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.