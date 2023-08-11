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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Komşu olalım" çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'de! Açıklama yapacaklar

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısı siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gelişme üzerine gözler İYİ Parti'ye çevrildi. Konuya ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklama yapacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 20:36 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 20:48
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Komşu olalım çağrısı sonrası gözler İYİ Parti’de! Açıklama yapacaklar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. Bahçeli açıklamasında ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin iletmiş olduğu mesajda aşağıdaki ifadeler yer aldı:


"ÇAĞIRDIK DÖNMEDİNİZ YUVAYA, YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"

Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.


"BU ÇAĞRI SAYGIN BİR ÇAĞRI"
Bahçeli'nin ardından bir açıklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Yönter, "Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı." dedi.


Gelişme üzerine gözler İYİ Parti cephesine çevrildi.

GÖZLER 21.00'DA
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu MHP'nin İYİ Parti'ye ittifak davetine ilişkin saat 21.00'de sosyal medya hesabından açıklama yapacak.


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