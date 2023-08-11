PARA "ATATÜRK'ÜN BAZI SAHTE ASKERLERİNİN" SÜNGÜSÜNÜ NASIL DA DÜŞÜRMÜŞ

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Ah şu paranın gözü kör olsun. "Gün gelir de FOX'tan, Disney Plus'tan teklif alırım, ne olur ne olmaz, renk vermeyeyim" kaygısı, "Atatürk'ün bazı sahte askerlerinin" süngüsünü nasıl da düşürmüş, görüyor musunuz? Çıkıp da "Böyle bir çirkinliği asla kabul etmiyoruz. Ermeni lobisinin güdümündeki bir kanalla bundan sonra işimiz olmaz. Atatürk'ümüzü savunmak için gün bugündür" bile diyemiyorlar." ifadelerini kullandı. Atatürk'ü savunmak yerine Disney'in politikasını savunmaya geçen sözde sanatçılara tepki gösteren Aytuğ şu ifadeleri kullandı: FOX TV'nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın, ABD'deki Ermeni lobisinin emrine uyarak Atatürk dizisini uluslararası gösterimden çekmesine tepkiler çığ gibi büyürken, her fırsatta ne kadar koyu Atatürkçü olduklarını dile getiren bazı ünlüler ise üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Öyle ki, bu konuda kendilerine yöneltilen soruları sanki Türkiye'de değil de Fildişi Sahilleri'nde yaşıyormuş gibi "Bilgim yok, yorum yok" diye geçiştiriyorlar.





Bu konuda oyuncular Birce Akalay ve Hazal Kaya'nın yaptığı (ya da yapamadığı) yorumlar ise büyük tepki topladı. Birce Akalay, "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben Ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" şeklindeki sözleriyle manevra yeteneğini gösterdi.



Bir başka ünlü oyuncu Hazal Kaya ise "Yorum yapacak kadar bilgim yok, bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık. Yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" diyerek yan çizdi. Ah şu paranın gözü kör olsun. "Gün gelir de FOX'tan, Disney Plus'tan teklif alırım, ne olur ne olmaz, renk vermeyeyim" kaygısı, "Atatürk'ün bazı sahte askerlerinin" süngüsünü nasıl da düşürmüş, görüyor musunuz? Çıkıp da "Böyle bir çirkinliği asla kabul etmiyoruz. Ermeni lobisinin güdümündeki bir kanalla bundan sonra işimiz olmaz. Atatürk'ümüzü savunmak için gün bugündür" bile diyemiyorlar.





Bu arada Türkiye'deki aboneliklerin birer birer iptal edilmesi, Disney Plus'ın ABD'deki merkezinde kaygı ve panik yaratmış görünüyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Disney Plus uluslararası bir yayın platformudur. Bu nedenle yerel bazda gösterilen tepkileri çok önemsiyoruz. Bu konuda verileri toplamaya devam ediyoruz" denildi.



FOX ve Disney Plus bu konuda geri adım atar mı bilinmez ama diş macunu tüpten çıktı bir kere, tekrar içeri tıkamazsınız. TEBRİK EDERİM BİRCE HANIM, HARİKA KONUŞAMAMIŞSINIZ!

Disney'e karşı sessiz kalan oyuncu Birce Akalay'a tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise, "Günlerdir ülkece Atatürk'ten geçinen ünlülerimizin Disney Plus'la imtihanını izleyip neşemizi buluyoruz. Tebrik ederim Birce Hanım, harika konuşamamışsınız! Ata kızı da iyiymiş de ne oldu bizim klasik Cumhuriyet kadınına?" diyerek cüzdan Atatürkçüsü sanatçıyı yerden yere vurdu.

SANATÇILARA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Öte yandan kendini muhalif olarak tanımlayan isimler de sosyal medyadan sözde Atatürkçü sanatçılara tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak CHP destekçisi olarak bilinen sosyal medya fenomeni Cemre Demirel, her fırsatta LGBT terörünü savunan ve Atatürkçü olduğunu iddia eden sanatçıları zehir zemberek sözlerle eleştirdi.



LGBT'Yİ SAVUNDUĞUNUZ KADAR ATATÜRK'Ü SAVUNAMADINIZ

LGBT sapkınlığı için sokaklara çıkarak ahlaksızlığı ölümüne savunan sanatçıların konu Atatürk olunca kafalarını kuma gömmesine karşı çılgına dönen Demirel, "Gündemimizde kanat önderi Hazal Kaya'nın Disney'e karşı kıvırmasyonu var. "Konu hakkında bir şey bilmiyorum ve ilgilenmiyorum" demiş kendileri. Bir LGBT olayı olsa ansiklopedi gibi bilgi sahibi olur ama her nasılsa sektörün içindeki bir oyuncu olarak durumdan habersizmiş. Görün arkadaşlar işte kimlere prim veriyorsunuz. Herkesin hemfikir olduğu konularda görüş bildirip alkış toplaya bu sanat sepet tayfayı bilin, tanıyın, görün. Bir avuç adam ya çıkar ya çıkmaz içlerinden. Ulan şu ülkede Atatürk'ü LGBT'yi savunduğunuz kadar savunamadınız. Atatürk'ü savunamadınız lan. İşinize gelince de sığınırsınız arkasına Atatürk'ün." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN