MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.



Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen… pic.twitter.com/ZjFlUrsvWU