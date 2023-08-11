SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi." denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 09:55 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 09:55
MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi! Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.

Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA