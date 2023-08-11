MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.
Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen… pic.twitter.com/ZjFlUrsvWU
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.
Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.
Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!