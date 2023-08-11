İstanbul’da kırmızı alarm: Barajların doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü! Su sorununu bitirecek proje: Kadir Topbaş planladı CHP’li İmamoğlu hiçbir şey yapmadı

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 229 bin metreküp olarak gerçekleşti. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 300,02 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 495,83 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 666,46 milyon metreküp oldu.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre,

11 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 66,56,

2014'te yüzde 18,61,

2015'te yüzde 75,05,

2016'da yüzde 58,53,

2017'de yüzde 67,95,

2018'de yüzde 70,03,

2019'da yüzde 64,88,

2020'de yüzde 54,06,

2021'de yüzde 64,16,

2022'de yüzde 63,33 olarak kaydedildi.

İstanbul'da son dönemde barajlardaki doluluk oranları mevsim normallerinin altındaki yağışlar nedeniyle hızla düşüyor. Barajlardaki doluluk oranının azalması, su krizini gündeme getirdi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş ise, "Geçmişte Bakanlar Kurulu'nun aldığı deniz suyunu, tatlı suya çevirme kararı Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde planlandı ve harekete geçiliyordu. Sayın Ekrem İmamoğlu geldikten sonra hiçbir çalışma yapılmadı. Siz tesisleri kurun İstanbul'a yüzyıllarca yetecek su sorununu kalıcı olarak çözün" dedi. İstanbul'da mevsim normallerinin altındaki yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü. Barajlardaki suyun tükenmesiyle İSKİ tasarruf çağrısı yapmıştı. Hazırlanan tasarruf önerileri su krizini bir kez daha gündeme getirdi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde deniz suyunu tatlı suya çevirme projesi planlanmıştı. Devlet Su İşleri tarafından Melen projesiyle İstanbul'un su ihtiyacı karşılanırken, yeni dönemde tuzlu suyu tatlı suya dönüştürme projesinin askıya alındığı iddia edildi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, deniz suyunun tatlı suya dönüştürmesiyle birlikte İstanbul'a yüzyıllarca yetecek suyun sağlanacağını söyledi.

"ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE İSTANBUL'UN SU SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM PLANLANMIŞTI"

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde deniz suyunu tatlı suya çevirme yatırımı için planlamalara başlandığını ancak Ekrem İmamoğlu döneminde hiçbir çalışmanın yapılmadığı söyleyen İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "İstanbul su sorunu büyük bir mesele biliyorsunuz. Yüzyıllardır bu sorun var ancak bir türlü kalıcı çözüm getirilemedi. 1980'lerde o dönemin hükümetinde 1. aşamada Melen Çayı İstanbul'un kurtuluşu olarak görüldü. 2. aşamada da o dönemde hükümetin aldığı kararla tuzlu suyu, tatlı suya çevirerek İstanbul'a verme planıydı. Melen, Anadolu Yakası'ndan İstanbul'a geliyor. İstanbul'un nüfusunun yüzde 70'i Batı Yakası'nda bulunuyor. Melen'in depremle ya da başka bir doğal afetle su bağlantısının İstanbul'a kesilmesinin oranı çok yüksek. Burada elektrik sorunu da dahildir. Geçmişte Bakanlar Kurulu'nun aldığı deniz suyunu, tatlı suya çevirme kararı Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde planlandı ve harekete geçiliyordu. Sayın Ekrem İmamoğlu geldikten sonra hiçbir çalışma yapılmadı. 1989 yılında İSKİ'nin yaptığı çalıştaya ben de katıldım ve bunu söylediğimde kimseden bir ses çıkmadı."



DÜNYADA 18 BİN TESİS VAR

"Dünyada şu anda büyük ülkelerde ve kentlerde 18 bin tane tuzlu suyu, tatlı suya çeviren tesis var. Bunlardan en önemlisi İsrail'dir. İsrail binde 38 tuz oranına sahip bir ülkedir. Denizden tuzlu suya alıp tatlı suya çevirip kullanma suyu olarak veriyor. Biriken tuzu da sanayide kullanıyor. Yine Suudi Arabistan'da petrol zengini ama su fakiri olması nedeniyle kıyılarındaki tuz oranı binde 34'tür. Güneş enerjisiyle çalışan tuzlu suyu tatlı suya çeviren tesis kurdular. 16 milyon galon su elde ediyorlar. Türkiye'de de bunun örneği Avşa Adası'nda var. Binde 38, 34'lerde olan tuz oranları varken Marmara Denizi'nde tuz oranı binde 2, 3'lerde. Karadeniz'de ise 1.8 tuz oranı bulunuyor. Yani daha kolay tatlı suya çevrilebilir ve daha az maliyetli olur. Daha fazla su elde edebiliriz. Güneş enerji sistemleriyle bu tesisleri kurmamız mümkün " dedi.