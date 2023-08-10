CHP'li Bornova Belediyesi otopark için asırlık ağaçları katletti! Sözde çevreci partinin kirli sicili: "Yeşil Bodrum betona dönerken neredeydiniz?"

"Bu iznin verilmesinde Bakanlığa bağlı Müdürlüklerin, Enstitülerin ve varsa Ziraat Odalarının uygun görüşü alınır.' Şimdi soruyorum, bu katliam yapılırken tarım il müdürlüğü ve ilgili enstitüler ile ziraat odasının kapısı çalındı mı? İzin alındı mı? Hayır. Şaşırmadık çünkü CHP zihniyeti bu tarz emrivaki ve kafasına göre siyaset yapmayı sever. Çünkü onların kafasında sadece çıkarlar söz konusudur. Biz hükümet olarak tüm adımları atarken kılı kırk yarıyoruz. Ona rağmen birileri bir yerlerde çevrecilik çığırtkanlığı yapıyor. Biz bu sahneyi daha önce gezi eylemlerinde şimdi de Akbelen'de gördük. Madem mesele birkaç ağaç ise hani neredeler? Yoksa finansörleri tarafından izinliler mi?" dedi.
Vatandaşlar da yaşanan ağaç katliamına tepki gösterdi:
ZEHRA ÖZDEMİR: Gerçek çevreci değiller, siyasal çevreciler. Ağaçlara, ormanlara zarar verenler kendileri olunca hiçbir sorun yok ama oluşan sorundan hükümeti suçlama malzemesi çıkarsa, bunu hemen değerlendirip iktidarı eleştirir, bir anda çevreci! Olurlar çünkü siyasal çevreciler öyle yapar.
CÜNEYT EVRENDİLEK: Yazıklar olsun. İki yüzlü karaktersizler nerede? Güzelim Bornova'm, yıllardır sömürdüler…
MEHMET FIRAT: Dünden beri binlerce kişi isyan etti paylaştı, yorum yaptı etiketledi. Ama hala bir açıklama yok! Neredesiniz CHP'liler, geziciler, çevreciler…!? Başka şeylerle ilgilenin siz! Belediyeyi mi basalım…!?
SÖZDE ÇEVRECİ CHP'NİN AĞAÇ KATLİAMLARI İLK DEĞİL
Öte yandan TBMM Genel Kurulu önceki gün CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen ormanları ile ilgili olağanüstü toplandı. CHP, toplantıyı şova dönüştürmek isterken kendi çarpıtma ve yalanları ile yüzleşmek zorunda kaldı.
AK Parti grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı konuşma CHP'lileri kızdırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Dönmez, CHP'li belediyelerin doğaya verdikleri zararları tek tek sıralayıp "Bodrum Belediyesi 13 yılda yeşil Bodrum'u beton Bodrum'a çevirirken neredeydiniz?" dedi.
İşte Meclis'te CHP'nin yüzüne karşı tek tek sayılan o çevre katliamları: