CHP'li Bornova Belediyesi otopark için asırlık ağaçları katletti! Sözde çevreci partinin kirli sicili: "Yeşil Bodrum betona dönerken neredeydiniz?"

"Bu iznin verilmesinde Bakanlığa bağlı Müdürlüklerin, Enstitülerin ve varsa Ziraat Odalarının uygun görüşü alınır.' Şimdi soruyorum, bu katliam yapılırken tarım il müdürlüğü ve ilgili enstitüler ile ziraat odasının kapısı çalındı mı? İzin alındı mı? Hayır. Şaşırmadık çünkü CHP zihniyeti bu tarz emrivaki ve kafasına göre siyaset yapmayı sever. Çünkü onların kafasında sadece çıkarlar söz konusudur. Biz hükümet olarak tüm adımları atarken kılı kırk yarıyoruz. Ona rağmen birileri bir yerlerde çevrecilik çığırtkanlığı yapıyor. Biz bu sahneyi daha önce gezi eylemlerinde şimdi de Akbelen'de gördük. Madem mesele birkaç ağaç ise hani neredeler? Yoksa finansörleri tarafından izinliler mi?" dedi.