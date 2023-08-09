İzmir’de su borusu patladı bazı mahallelere gece boyu su verilemedi

İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak'ın merkez ve çevre mahallelerine su sağlayan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi kavşağından geçen 600 milimetre çapında taşıyıcı çelik boruda meydana gelen arızayı giderme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca Uğur, Akdeniz, Konak, Faik Paşa, İsmet Kaptan, Kültür, Pazaryeri, Çankaya, Namık Kemal, Ülkü, Ali Reis, Yenigün, Fatih ve Bozkurt Mahallelerine saat 04.30'a kadar su verilemeyeceği de aktarıldı.