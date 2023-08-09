İzmir’de su borusu patladı bazı mahallelere gece boyu su verilemedi

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Fevzipaşa Bulvarında saat 21.30 sıralarında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ait temiz su borusunda patlama meydana geldi.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Fevzipaşa Bulvarında saat 21.30 sıralarında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ait temiz su borusunda patlama meydana geldi.
Patlayan su borusu nedeniyle tazyikli su tüm caddeye yayılırken, ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Fevzipaşa Bulvarı olası kazaların önüne geçilebilmek amacıyla bir süre trafik akışına kapatıldı.
BAZI MAHALLELERE GECE BOYUNCA SU VERİLEMEDİ
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Konak ilçesindeki ana su borusunun patlaması sonucu meydana gelen arıza nedeniyle çalışmaların gece boyunca süreceğini, bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.
İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak'ın merkez ve çevre mahallelerine su sağlayan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi kavşağından geçen 600 milimetre çapında taşıyıcı çelik boruda meydana gelen arızayı giderme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca Uğur, Akdeniz, Konak, Faik Paşa, İsmet Kaptan, Kültür, Pazaryeri, Çankaya, Namık Kemal, Ülkü, Ali Reis, Yenigün, Fatih ve Bozkurt Mahallelerine saat 04.30'a kadar su verilemeyeceği de aktarıldı.
Öte yandan ana su borusunun patlaması sonucu trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.
Çankaya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama meydana gelmiş, patlama sonucu caddede su birikintileri oluşmuş, fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaşmıştı.
İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz günlerde ana borunun patlaması sonucu 2 mahalleyi su basmış, caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmıştı.