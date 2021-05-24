Beylikdüzü'nde boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacın belediye ekipleri tarafından söküldüğü iddiası tepki çekti.
"NASIL BÖYLE BİR VAHŞET YAPIYORLAR, AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"
Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı: 'Bizler yeşil alanı imara açıyorlar diye eylem yaptık. Devlet yetkililerine mektup yazdık.
Yeşil alanın imara açılmasını engelledik. Şimdi de bizden bu şekilde intikam alıyorlar. Önce çocukların bilgi yuvası Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktılar, şimdide müzeden kalan ağaçları kökünden söktüler. Burada yaklaşık 160 ağaç vardı. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Şimdi hepsini söktüler.