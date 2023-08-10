Tunceli'de nabız yokladı telefon şovunu boşuna yapmadı! İmamoğlu'ndan değişim ekibine "çabuk olun" baskısı: Özgür Özel ve tavşan aday formülü

CEPTEN ARADI, EVDEN DARLADI... KAMERALARA OYNADI Tunceli 'de de kameralara Kemal Kılıçdaroğlu 'nu telefonla arayan Ekrem İmamoğlu ilk denemesinde başarılı olamamış, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tunceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Nazımiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Sonra dönüş yapacağız. Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Peki, İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden aradı? Konuya ilişkin CHP'li İBB'ye yakın kaynaklarla konuşan Ekremci Sözcü gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin'e "İmamoğlu'nun telefonu" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı; "NEZAKETEN ARADI AMA HAFTAYA "LİDER DEĞİŞMELİ" GİBİ SERT AÇIKLAMA GELEBİLİR" "Kemal Bey'in memleketine yapılan bir ziyaret. Annesi ve babasının adının verildiği bir tesis açıyorsunuz, nezaketen aranması normal. Ancak önümüzdeki hafta 'lider değişmeli' gibi sert bir açıklama da gelebilir" değerlendirmesi yaptılar. İmamoğlu'nun Nazımiye 'de yerel seçimleri işaret ederek kurduğu, "Hem yerel seçimlerde hem Türkiye'nin bundan sonraki problemlerini çözmeye kararlı bir kardeşiniz var. Bu konuda yürekli bir biçimde çalışmaya ve kararlı bir biçimde bu düzeni değiştirmeye söz vermiş kardeşiniz var burada. Bu mücadeleyi sonsuz vereceğiz. Yolumuz açık olsun" cümlelerinin de altını çizen kaynaklar, "Siyaset başka, insani ilişkiler başka" dedi. BAY KEMAL'İN MEMLEKETİNDE BAY KEMAL'İ BOMBALADI CHP'li İBB Başkanı'nın "Hem yerel seçimlerde hem Türkiye'nin bundan sonraki problemlerini çözmeye kararlı bir kardeşiniz var" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun memleketinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alması dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU'NDAN EKİBİNE 'ELİNİZİ ÇABUK TUTUN' BASKISI Bir yandan da gözler Ekrem İmamoğlu 'nun açıklmayı planladığı 'değişim' manifestosuna çevrilmiş vaziyette... CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun ekibine 'elinizi çabuk tutun' baskısı yaptığı ve söz konusu açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılmasının muhtemel olduğu konuşuluyor. "LİDER VE YÖNETİM DEĞİŞİMİ ŞART" VURGUSU Kulislere göre İmamoğlu, "Lider ve yönetim değişimi şart" vurgusunu bir kez daha yapacak. Ancak genel başkan adaylığı konusunda bir çıkış yapmayacak.





Tam da bu noktada Özgür Özel ve 'tavşan aday' formülüne dikkat çekmekte fayda var...



ÖZEL KENDİNİ YOLLARA VURUYOR! "İSTİFA EDECEK" İDDİASI

Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu gibi kendini yollara vuracağı, grup başkanlığı görevinden de istifa edeceği iddia edildi. Bu doğrultuda Özel'in Anadolu turunu Kılıçdaroğlu'ndan darbe yediği Manisa'dan başlatacağı öğrenildi.



İmamoğlu'nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını destekleyeceği konuşuluyor.





Hatırlanacağı üzere Özel, geride bıraktığımız günlerde "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etmişti.



TAVŞAN ADAY NEDİR?

Siyaset arenasında yarışta bir makam için adaylığını açıklayan "tavşan adayın" amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesidir. Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır.