CHP ve PKK’nın Akbelen ortaklığı; PKK elebaşı Duran Kalkan selam çaktı! Gezi hayali...

"GEZİ DE BÖYLE BAŞLADI"
Teröris tbaşı Türkiye'nin karışması hayalini ise şöyle dillendirdi:
"Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Ekolojiye sahip çıkılıyor. Karadeniz'de HES'ler yapmak istediler. Köylüler sahip çıktılar, direndiler. Önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı."
CHP'Lİ AVCILAR BELEDİYESİ HDP'LİLERİ AKBELEN'E TAŞIDI
Öte yandan CHP'li Avcılar Belediyesi'nin İstanbul'dan otobüsler kaldırıp bölgeye HDP'lileri taşıdığı ortaya çıkmıştı.
Otobüslerle Akbelen'e taşınan HDP'lilerin yayımladığı videoda "Avcılar Belediyesi izin verdi. Buraya Avcılar Belediyesi'yle geldiğimiz ortaya çıkarsa başımız büyük belaya girer." dediği duyuldu.
AKBELEN GERÇEKLERİ
Peki Akbelen'de neler oluyor? CHP ve PKK yandaşlarının iddia ettiği gibi ağaç katliamı mı var? Takvim.com.tr detaylarıyla yazdı.
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