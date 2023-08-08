Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen’i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık’ın ’başörtüsü’ çelişkisi...

KEMAL KILIÇDAROĞLU PROVOKASYONU TBMM'YE TAŞIDI

Yanına aldığı vekillerle birlikte bölgeye giderek provokasyon peşinde koşan Kılıçdaroğlu tepki görünce bu kez şansını TBMM kürsüsünden denedi.

Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısında Akbelen provokasyonunu "kaşımak" istedi ancak gaf üstüne gaf yaptı.

TARİHİ BİLMİYOR: 1921-2021-2019

"1921'den beri afedersiniz 2021 değil miydi 2021'den beri mücadele ediyorsunuz." dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra "2019'dan beri mücadele ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN GÜNEŞİ BEDAVA "

Kılıçdaroğlu'nun Akbelen'e ilişkin sağlıklı bilgisi olmadığı ortaya çıkarken bir de cehaleti ifşa oldu.