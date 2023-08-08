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Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık'ın 'başörtüsü' çelişkisi...

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Bölgeye gidip tepkiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu bu kez şansını TBMM kürsüsünden denedi! Kılıçdaroğlu Akbelen provokasyonunu "kaşımak" istedi ancak gaf üstüne gaf yaptı. Eylemcilerin eylem tarihini sırasıyla 1921-2021 ve 2019 olarak söyleyen Kılıçdaroğlu'nun güneş enerjisiyle sınırsız elektrik elde edileceğini sandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "Allahın güneşi bedava kardeşim elektriğe ihtiyacınız varsa bedava" dedi. Öte yandan CHP liderinin kürsüye çıkardığı Necla Işık isimli şahsın başörtüsü çelişkisi de dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 15:33 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 16:11
Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen’i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık’ın ’başörtüsü’ çelişkisi...

Cumhuriyet Halk Partisi 'Akbelen' üzerinden provokasyon peşinde koşuyor.

Muğla Milas'ta uzun yıllardır yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreciler "Akbelen ormanları katlediliyor" yalanıyla eyleme başladı.

CHP - HDP yandaşlarının başlattığı eylemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da körükledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU PROVOKASYONU TBMM'YE TAŞIDI
Yanına aldığı vekillerle birlikte bölgeye giderek provokasyon peşinde koşan Kılıçdaroğlu tepki görünce bu kez şansını TBMM kürsüsünden denedi.

Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısında Akbelen provokasyonunu "kaşımak" istedi ancak gaf üstüne gaf yaptı.

TARİHİ BİLMİYOR: 1921-2021-2019
"1921'den beri afedersiniz 2021 değil miydi 2021'den beri mücadele ediyorsunuz." dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra "2019'dan beri mücadele ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN GÜNEŞİ BEDAVA "
Kılıçdaroğlu'nun Akbelen'e ilişkin sağlıklı bilgisi olmadığı ortaya çıkarken bir de cehaleti ifşa oldu.

Güneş enerjisinin hiçbir altyapı olmadan elektrik ürettiğini sanan Kılıçdaroğlu, "Allahın güneşi bedava kardeşim elektriğe ihtiyacınız varsa bedava zaten. Doğal gaz için ödüyorsunuz kömür için para ödüyorsunuz diğer akaryakıt için para ödüyorsunuz ama Allah'ın güneşi bedava kardeşim" dedi.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR ELEKTRİK ELDE EDERSİNİZ"
Kılıçdaroğlu, "Güneş panelleri kurarsınız, istediğiniz kadar elektrik elde edersiniz" ifadelerini kullandı.

KÜRSÜYE ÇIKARDIĞI NECLA IŞIK'IN ÇELİŞKİSİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu Akbelen'de eyleme katılan köylülerden olduğu iddia edilen Necla Işık isimli bir kadını kürsüye çıkardı.

Necla Işık'ın başörtüüs çelişkisi de ortaya çıktı.

Necla Işık 1 Mart 2022'de başörtülü olduğu geçtiğimiz gün Amerikan Voice Of America'ya röportaj verirken tülbentli CHP Grup Toplantısında ise başı açık olduğu görüldü.

AKBELEN GERÇEKLERİ
Peki Akbelen'de neler oluyor? CHP ve yandaşlarının iddia ettiği gibi katliam mı var? Takvim.com.tr detaylarıyla yazdı.

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