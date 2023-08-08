Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen’i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık’ın ’başörtüsü’ çelişkisi...

Cumhuriyet Halk Partisi 'Akbelen' üzerinden provokasyon peşinde koşuyor.
Muğla Milas'ta uzun yıllardır yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreciler "Akbelen ormanları katlediliyor" yalanıyla eyleme başladı.
CHP - HDP yandaşlarının başlattığı eylemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da körükledi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU PROVOKASYONU TBMM'YE TAŞIDI
Yanına aldığı vekillerle birlikte bölgeye giderek provokasyon peşinde koşan Kılıçdaroğlu tepki görünce bu kez şansını TBMM kürsüsünden denedi.
Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısında Akbelen provokasyonunu "kaşımak" istedi ancak gaf üstüne gaf yaptı.
TARİHİ BİLMİYOR: 1921-2021-2019
"1921'den beri afedersiniz 2021 değil miydi 2021'den beri mücadele ediyorsunuz." dedi.
Kılıçdaroğlu daha sonra "2019'dan beri mücadele ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"ALLAH'IN GÜNEŞİ BEDAVA "
Kılıçdaroğlu'nun Akbelen'e ilişkin sağlıklı bilgisi olmadığı ortaya çıkarken bir de cehaleti ifşa oldu.
Güneş enerjisinin hiçbir altyapı olmadan elektrik ürettiğini sanan Kılıçdaroğlu, "Allahın güneşi bedava kardeşim elektriğe ihtiyacınız varsa bedava zaten. Doğal gaz için ödüyorsunuz kömür için para ödüyorsunuz diğer akaryakıt için para ödüyorsunuz ama Allah'ın güneşi bedava kardeşim" dedi.