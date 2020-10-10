BAKAN PAKDEMİRLİ: KASIT ŞÜPHELERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangının kontrol altını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı Pakdemirli, son saatler 2 yeni yangının daha çıktığını ve bunlara da anında müdahale edildiğini dile getirdi. Hatay'daki yangınla kastı şüphelerine değinerek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem yapılacak, daha önce de söylediğim gibi valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor, devam ediyor en detaylı şekilde araştırılıyor." diye konuştu.