Türkiye'nin yaptığı askeri operasyonlar sonrası bitme noktasına gelen terör ögütü PKK aldığı ağır darbeler sonrası doğayı hedef alan terör eylemlerine hız verdi.
A. ÇOCUKLARI ÜSTLENDİ!
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve daha sonra kentin birçok noktasına yayılan yangınları, terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"adlı terörist grup üstlendi.
MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI
Sosyal medyada yayılan bir videoda yangının molotof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi.
Motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayın bir videoda bir kişinin, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüntülere yansıdı.
Bir diğer görüntüde ise bir şahsın ormanın içine doğru koştuğu görüldü.
HAYVANLAR TELEF OLDU
Terör örgütünün çıkardığı yangın sonrası binlerce ağaç yanarken hayvanlar da telef oldu.
Sosyal medyada hayvanların yandığı görüntüler yürek burktu.
Vatandaşlar doğayı hedef alan alçak örgüte sosyal medya üzerinden tepki gösterdiİ
İşte o tepkilerden bazıları:
BAKAN PAKDEMİRLİ: KASIT ŞÜPHELERİ ORTAYA ÇIKTI
Yangının kontrol altını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı Pakdemirli, son saatler 2 yeni yangının daha çıktığını ve bunlara da anında müdahale edildiğini dile getirdi. Hatay'daki yangınla kastı şüphelerine değinerek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem yapılacak, daha önce de söylediğim gibi valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor, devam ediyor en detaylı şekilde araştırılıyor." diye konuştu.