Terörist yengesinden gazi Meclis’te rezil sözler! HDPKK’lı Çiğdem Kılıçgün Uçar’dan bebek katili Abdullah Öcalan’a özgürlük naraları

KAYNI TERÖRİST, KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR

Ayrıca eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.

SKANDAL BİLDİRGEYİ OKUYAN İSİM

Bilindiği üzere HDP'nin terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve kayyum uygulamasına son verileceğini belirten skandal seçim bildirgesini de Çiğdem Kılıçgün Uçar kamuoyuyla paylaşmıştı.



"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK, YEREL ÖZERKLİK..."

Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu ve CHP'liler, HDPKK ile yürütülen iş birliğini 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarlamış takip eden süreçte bölücü emeller açığa çıkmıştı.



HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan etmiş, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtmişti. Takip eden süreçte de "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıkmıştı.