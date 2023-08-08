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Terörist yengesinden gazi Meclis'te rezil sözler! HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük naraları

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde Kandil'le el ele verip Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, CHP ile aynı politik zeminde bulunan HDPKK'nın skandallarının ardı arkası kesilmiyor. HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Gazi Meclis'i kirleten bir üslupla bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istedi, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti. Uçar, "Öcalan devreye girdiği andan itibaren bu iktidar, meşruluğunu yitirecektir" dedi. Öte yandan Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kaynı Mehmet Akif Uçar'ın 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı bir örgüt mensubu olduğu, kırmızı kategoride arandığı biliniyor. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 16:18 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 16:40
Terörist yengesinden gazi Meclis’te rezil sözler! HDPKK’lı Çiğdem Kılıçgün Uçar’dan bebek katili Abdullah Öcalan’a özgürlük naraları
28 Mayıs'a giden süreçte Kandil'le el ele verip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen, bir önceki yerel seçimlerde de CHP ile aleni bir şekilde ittifak yürüten HDPKK'nın bölücülük temelli kirli siyaseti hız kesmeden sürüyor.

Bu durumun son örneği HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın Gazi Meclis'i kirleten sözleri ve bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük naraları atması ile bir kez daha gözler önüne serildi.


Uçar PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti, "Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi, toplumsal barışın tesis edilmesinde en önemli aktör Sayın Abdullah Öcalan'dır" dedi.

Eli kanlı teröristbaşına methiyeler düzen HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Öcalan devreye girdiği andan itibaren bu iktidar, meşruluğunu yitirecektir" şeklinde skandal bir çıkışa imza attı.
Üstelik bu durum Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın ilk skandalı değil...


Uçar 14 Mayıs 2023'teki seçim öncesi, Kandil'in "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar" tehditleriyle paralel olarak Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da mücadelemizi büyüteceğiz" demişti.


Çiğdem Kılıçgün Uçar'ı detaylıca mercek altına aldığımızda karşımıza çok çarpıcı bir sonuç daha çıkıyor...

Uçar'ın 'Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma' suçundan 3 adet, 'Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokulması' suçundan bir adet kaydının olduğu öğrenildi.

KAYNI TERÖRİST, KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR
Ayrıca eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.

SKANDAL BİLDİRGEYİ OKUYAN İSİM
Bilindiği üzere HDP'nin terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve kayyum uygulamasına son verileceğini belirten skandal seçim bildirgesini de Çiğdem Kılıçgün Uçar kamuoyuyla paylaşmıştı.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK, YEREL ÖZERKLİK..."
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu ve CHP'liler, HDPKK ile yürütülen iş birliğini 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarlamış takip eden süreçte bölücü emeller açığa çıkmıştı.

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan etmiş, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtmişti. Takip eden süreçte de "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıkmıştı.

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