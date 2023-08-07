Söğüş bitti satış başladı! CHP’den 38 vekil koparan siyasi tokatçılar sırayla CHP’yi vuruyor: Demokrat Parti’den ’müstakil seçim’ çıkışı





DEVA'DAN CHP'YE BOMBARDIMAN

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de "CHP ile iş birliğinde Deva Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" açıklamasını yaptı.



CHP listelerinden koparılan 15 vekil için de konuşan Şahin, "İş birliği sonucu ortaya çıkan milletvekilleri DEVA Partisi'nin sonuna kadar hakkıdır. Bu konuda kimseye laf söyletmeyiz" diyerek hem CHP'deki çatlak seslere hem de CHP güdümündeki medyaya rest çekti.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçimde CHP listelerinden 3 vekil koparan Demokrat Parti'den 'müstakil seçim' çıkışı geldi.



Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı. Aksoy, "81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız" dedi.





"BÖLGELERDE GÜÇLÜ OLAN ADAYLARLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Cumhuriyet'e konuşan ve Ege - Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını dillendiren Aksoy şu ifadeleri kullandı; "Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara'ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz"





SÖĞÜŞ BİTTİ SATIŞ BAŞLADI

Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10, Demokrat Parti de 3 milletvekili çıkarmıştı.



Şimdilerde bu partilerin peşi sıra CHP'yi hedef alan çıkışları "Söğüş bitti satış başladı" yorumlarını da beraberinde getirdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN