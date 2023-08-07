Söğüş bitti satış başladı! CHP’den 38 vekil koparan siyasi tokatçılar sırayla CHP’yi vuruyor: Demokrat Parti’den ’müstakil seçim’ çıkışı

28 Mayıs'taki tarihi seçimleri geride bırakan Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarının binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor.
İYİ Parti ve CHP hattında sular durulmuyor. Meral Akşener'in kurmayları defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini dillendirirken; "CHP'siz yerel seçim" söylemleri tavan yaptı.
Bir yandan da gözler CHP listelerinden 38 vekil koparan tokatçı küçük ortaklara çevrildi...
Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geride bıraktığımız günlerde CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.
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"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA SALVO
Davutoğlu'na yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi. Küçük ortaklarını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.
GELECEK'TEN CHP'YE "BİZ OLMASAYDIK %48 ALAMAZDINIZ" AYARI
Gelişme üzerine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "altılı masanın kurulmasında öncü olanlardan bir tanesi Davutoğlu'dur" dedi ve CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" ayarı verdi.
Yandaş Cumhuriyet'e konuşan Üstün, "Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP'de bu kadar milletvekili çıkartmayabilirdi veya Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi. Davutoğlu'nun açıklaması bizim en iyi birlikteliği öne çıkarmak istemizden kaynaklı bir açıklamadır o" dedi.