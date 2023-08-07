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Söğüş bitti satış başladı! CHP'den 38 vekil koparan siyasi tokatçılar sırayla CHP'yi vuruyor: Demokrat Parti'den 'müstakil seçim' çıkışı

CHP listelerinden 38 vekil koparan küçük ortaklar söğüş bitince satışa başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin "CHP ile iş birliğinin karşılığını alamadık" açıklamasını yaptı. CHP listelerinden 3 vekil koparan Demokrat Parti de "CHP'siz yerel seçim" planını gündemine aldı. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı. Aksoy, "81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 09:01 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:21
Söğüş bitti satış başladı! CHP’den 38 vekil koparan siyasi tokatçılar sırayla CHP’yi vuruyor: Demokrat Parti’den ’müstakil seçim’ çıkışı

28 Mayıs'taki tarihi seçimleri geride bırakan Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarının binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor.

İYİ Parti ve CHP hattında sular durulmuyor. Meral Akşener'in kurmayları defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini dillendirirken; "CHP'siz yerel seçim" söylemleri tavan yaptı.



Bir yandan da gözler CHP listelerinden 38 vekil koparan tokatçı küçük ortaklara çevrildi...

Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geride bıraktığımız günlerde CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.

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"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA SALVO
Davutoğlu'na yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi. Küçük ortaklarını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.



GELECEK'TEN CHP'YE "BİZ OLMASAYDIK %48 ALAMAZDINIZ" AYARI
Gelişme üzerine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "altılı masanın kurulmasında öncü olanlardan bir tanesi Davutoğlu'dur" dedi ve CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" ayarı verdi.

Yandaş Cumhuriyet'e konuşan Üstün, "Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP'de bu kadar milletvekili çıkartmayabilirdi veya Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi. Davutoğlu'nun açıklaması bizim en iyi birlikteliği öne çıkarmak istemizden kaynaklı bir açıklamadır o" dedi.



DEVA'DAN CHP'YE BOMBARDIMAN
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de "CHP ile iş birliğinde Deva Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" açıklamasını yaptı.

CHP listelerinden koparılan 15 vekil için de konuşan Şahin, "İş birliği sonucu ortaya çıkan milletvekilleri DEVA Partisi'nin sonuna kadar hakkıdır. Bu konuda kimseye laf söyletmeyiz" diyerek hem CHP'deki çatlak seslere hem de CHP güdümündeki medyaya rest çekti.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçimde CHP listelerinden 3 vekil koparan Demokrat Parti'den 'müstakil seçim' çıkışı geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı. Aksoy, "81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız" dedi.



"BÖLGELERDE GÜÇLÜ OLAN ADAYLARLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Cumhuriyet'e konuşan ve Ege - Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını dillendiren Aksoy şu ifadeleri kullandı;

"Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara'ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz"



SÖĞÜŞ BİTTİ SATIŞ BAŞLADI
Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10, Demokrat Parti de 3 milletvekili çıkarmıştı.

Şimdilerde bu partilerin peşi sıra CHP'yi hedef alan çıkışları "Söğüş bitti satış başladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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