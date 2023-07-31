Kemal Kılıçdaroğlu’nu satan satana! Küçük ortak Ahmet Davutoğlu: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti

28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın galibiyeti, 8'li koalisyonda büyük bir hezimete neden olmuştu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SATAN SATANA I VİDEO İZLE
28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın galibiyeti, 8'li koalisyonda büyük bir hezimete neden olmuştu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SATAN SATANA I VİDEO İZLE
KRİZ BAŞ GÖSTERDİ
Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.
KÜÇÜK ORTAKLARDAN BÜYÜK VURGUN
Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.
KOLTUK SAVAŞLARI BAŞLADI
Mağlubiyetin ardından büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaşmışken İYİ Parti'de özellikle parti kurucularının zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi Akşener'i iyice sıkıştırdı.
'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM' DEDİ KILIÇDAROĞLU'NU SATTI
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullanmıştı.
BİR SATIŞ DA KÜÇÜK ORTAKTAN
Tüm bu yaşananların ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu sattı.
"EN SON TERCİHİM SEÇİME CHP LİSTELERİNDEN GİRMEKTİ"
CHP listelerinden milletvekili vurgunu yapan Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" diyerek "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Kimse bizim oportünist bir tavır sergilediğimizi söyleyemez" ifadelerini kullandı.