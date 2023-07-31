Kemal Kılıçdaroğlu’nu satan satana! Küçük ortak Ahmet Davutoğlu: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti





KOLTUK SAVAŞLARI BAŞLADI

Mağlubiyetin ardından büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaşmışken İYİ Parti'de özellikle parti kurucularının zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi Akşener'i iyice sıkıştırdı.





'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM' DEDİ KILIÇDAROĞLU'NU SATTI

CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullanmıştı.





BİR SATIŞ DA KÜÇÜK ORTAKTAN

Tüm bu yaşananların ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu sattı.





"EN SON TERCİHİM SEÇİME CHP LİSTELERİNDEN GİRMEKTİ"

CHP listelerinden milletvekili vurgunu yapan Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" diyerek "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Kimse bizim oportünist bir tavır sergilediğimizi söyleyemez" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN