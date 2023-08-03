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Küçük ortak büyük kazık! CHP listelerinden 10 vekil koparan Gelecek Partisi'nden CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" resti

Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim" sözleri ve CHP'den gelen "Seçime tek başlarına girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar" tepkisi sonrası Gelecek Partisi'nden bomba bir çıkış geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" ayarı verdi. Üstün, "Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP’de bu kadar milletvekili çıkartmayabilirdi veya Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi" dedi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 09:49 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 10:01
Küçük ortak büyük kazık! CHP listelerinden 10 vekil koparan Gelecek Partisi’nden CHP’ye Biz olmasaydık %48 alamazdınız resti

Türkiye, yaklaşan yerel seçim öncesi 8'li koalisyon bileşenlerinin her gün bir kavgasına şahitlik ediyor.

Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geride bıraktığımız günlerde CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.


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"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA SALVO: TEK BAŞLARINA GİRSİNLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALSINLAR
Davutoğlu'na yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi. Küçük ortaklarını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.


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İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Davutoğlu ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu ima ederek "Bizi dinleselerde bambaşka bir Türkiye'ye uyanacaktık" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözleri ve CHP'den gelen "Seçime tek başlarına girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar" tepkisi sonrası Gelecek Partisi'nden bomba bir çıkış geldi.



CHP'YE "BİZ OLMASAYDIK %48 ALAMAZDINIZ" AYARI
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "altılı masanın kurulmasında öncü olanlardan bir tanesi Davutoğlu'dur" dedi ve CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" ayarı verdi.

Yandaş Cumhuriyet'e konuşan Üstün, "Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP'de bu kadar milletvekili çıkartmayabilirdi veya Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi. Davutoğlu'nun açıklaması bizim en iyi birlikteliği öne çıkarmak istemizden kaynaklı bir açıklamadır o" dedi.

CHP'Lİ ÖZTUNÇ'A TEPKİ
CHP'li Ali Öztunç'un Gelecek Partisi'ni hedef alan "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" sözlerine de tepki gösteren Üstün şu yanıtı verdi;

Ali Öztunç'un çıkışını duygusal buluyorum. "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi" bu lafı şık bir şey değil. Burada kazan-kazan formülü vardı. Ali Öztunç'un olayları tam bilmediğinden ya da o görüşmelerin iç yüzünü tam bilmediğinden böyle bir duygusal tepki verdiğine inanıyorum. Böylesi duygusal tepkilerin bir şeye yaramayacağını, hiçbir sorunu çözmeyeceğini, yeni sorunlar açabileceğini düşünüyorum.

Evet kazansaydık çok güzel olacaktı. Yüzde 2'lik bir farkla kaybedildi. Ama ortada yüzde 48'lik bir oy var. Bu oy bütün herkesin desteğiyle alınmış bir oydur. Yüzde 48 az bir oy değildir. Bunu böyle değerlendirmesini arzu ederim"



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün "Ortada yüzde 48'lik bir oy var. Bu oy bütün herkesin desteğiyle alınmış bir oydur. Yüzde 48 az bir oy değildir" sözleriyle CHP'ye "%48 sadece sizin başarınız değil" mesajı vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

"TEK BAŞINA ADAY GÖSTERECEĞİMİZ YERLER VAR"
Üstün, "Yerel seçimlerde formüller çoktur, işbirlikleri çok daha fazladır. Gelecek Partisi bütün bu seçenekler üzerinde çalışarak seçimlere girecektir. Tek başına aday göstereceği yerler de vardır. 2'li olacak yerler de vardır" dedi.

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