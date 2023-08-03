Küçük ortak büyük kazık! CHP listelerinden 10 vekil koparan Gelecek Partisi'nden CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" resti

Türkiye, yaklaşan yerel seçim öncesi 8'li koalisyon bileşenlerinin her gün bir kavgasına şahitlik ediyor.
Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geride bıraktığımız günlerde CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.
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"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA SALVO: TEK BAŞLARINA GİRSİNLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALSINLAR
Davutoğlu'na yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi. Küçük ortaklarını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.
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İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Davutoğlu ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu ima ederek "Bizi dinleselerde bambaşka bir Türkiye'ye uyanacaktık" dedi.
Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözleri ve CHP'den gelen "Seçime tek başlarına girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar" tepkisi sonrası Gelecek Partisi'nden bomba bir çıkış geldi.