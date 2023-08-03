Küçük ortak büyük kazık! CHP listelerinden 10 vekil koparan Gelecek Partisi'nden CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" resti

CHP'YE "BİZ OLMASAYDIK %48 ALAMAZDINIZ" AYARI Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün , "altılı masanın kurulmasında öncü olanlardan bir tanesi Davutoğlu'dur" dedi ve CHP 'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" ayarı verdi. Yandaş Cumhuriyet'e konuşan Üstün, "Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP'de bu kadar milletvekili çıkartmayabilirdi veya Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi. Davutoğlu'nun açıklaması bizim en iyi birlikteliği öne çıkarmak istemizden kaynaklı bir açıklamadır o" dedi. CHP'Lİ ÖZTUNÇ'A TEPKİ CHP 'li Ali Öztunç 'un Gelecek Partisi'ni hedef alan "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" sözlerine de tepki gösteren Üstün şu yanıtı verdi; Ali Öztunç'un çıkışını duygusal buluyorum. "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi" bu lafı şık bir şey değil. Burada kazan-kazan formülü vardı. Ali Öztunç'un olayları tam bilmediğinden ya da o görüşmelerin iç yüzünü tam bilmediğinden böyle bir duygusal tepki verdiğine inanıyorum. Böylesi duygusal tepkilerin bir şeye yaramayacağını, hiçbir sorunu çözmeyeceğini, yeni sorunlar açabileceğini düşünüyorum. Evet kazansaydık çok güzel olacaktı. Yüzde 2'lik bir farkla kaybedildi. Ama ortada yüzde 48'lik bir oy var. Bu oy bütün herkesin desteğiyle alınmış bir oydur. Yüzde 48 az bir oy değildir. Bunu böyle değerlendirmesini arzu ederim"





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün "Ortada yüzde 48'lik bir oy var. Bu oy bütün herkesin desteğiyle alınmış bir oydur. Yüzde 48 az bir oy değildir" sözleriyle CHP'ye "%48 sadece sizin başarınız değil" mesajı vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

"TEK BAŞINA ADAY GÖSTERECEĞİMİZ YERLER VAR"

Üstün, "Yerel seçimlerde formüller çoktur, işbirlikleri çok daha fazladır. Gelecek Partisi bütün bu seçenekler üzerinde çalışarak seçimlere girecektir. Tek başına aday göstereceği yerler de vardır. 2'li olacak yerler de vardır" dedi.