İzmir Menemen'de ana boru patladı 2 mahalleyi su bastı: "İZSU’yu aradığımda 40’ıncı sıradaydım"

BELEDİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR SU BASKINLARINA KARŞI SEFERBER OLDU
Menemen Belediyesi ekipleri iş makineleri ile vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla su baskınlarına karşı set oluşturarak mücadele ederken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri ile yaya durumundaki insanlar ise yaşanan su baskınlarından dolayı zor anlar yaşadı.
OLAYA 1 SAAT SONRA MÜDAHALE ETTİLER
Yaklaşık 1 saat sonra olaya müdahale ettiği ileri sürülen İZSU ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ev ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşların da temizlik çalışmaları yaptığı bilgisi edinildi.
CHP'NİN SUSUZ YAZI
Menemen'de yaşanan olay akıllara CHP'nin iş bilmeyen belediye başkanlarını getirdi. CHP'li belediyleler halkı yazın ortasında susuzluğa mahkum etmişti. Turizmde dünya markası Bodrum, Alanya, Kaş ve Dikili'deki susuzluk isyan ettirdi. Belediyelerin beceriksizliğinin faturasını vatandaş ve turistler ödüyor. İzmir'in tatil beldesi Dikili'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da susuzluk yaşanıyor. Bodrum'da kendilerini susuz bırakan belediyeden umudunu kesen halk çareyi kendileri tankerle su satın almakta buldu. Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü ve mahalle sakinleri, tankerlerin gelmesini kendileri organize ediyor. Ünlü, "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık. Resmen zulüm çekiyoruz. 2023'te milyonların akın ettiği turizm merkezinde yaşananlar çağdışı" dedi.