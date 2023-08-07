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İzmir Menemen'de ana boru patladı 2 mahalleyi su bastı: "İZSU’yu aradığımda 40’ıncı sıradaydım"

Son dakika haberi! İzmir’in Menemen ilçesinde ana borunun patlaması sonucu 2 mahalleyi su bastı. Caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar su baskınlarına karşı set oluşturdu. Menemen'de yaşanan olay akıllara CHP'nin iş bilmeyen belediye başkanlarını getirdi. CHP'li belediyeler halkı yazın ortasında susuzluğa mahkum etmişti. İzmir'in Menemen ilçesinde su boşa akarken tatil beldesi Dikili'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da susuzluk yaşanıyor. Yaşadığı ev ve bahçede su baskını meydana gelen ev sahibi Neriman Koç, “Bütün sular hemen içeriye girmeye başladı. Bahçe ve odalarımız şu an temizlik içerisinde. İZSU’yu aradığımda 40’ıncı sıradaydım. Birinci sıraya geçebilmek için uğraştım. Herkes aradığı için çok yoğunlarmış ama yine de hiçbir şey göndermediler, evimiz sular altında kaldı” dedi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:22 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:49
İzmir Menemen’de ana boru patladı 2 mahalleyi su bastı: İZSU’yu aradığımda 40’ıncı sıradaydım

Gece yarısı saat 00.00 sıralarında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait ana su borusu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İZMİR'DE BORU PATLADI 2 MAHALLEYİ SU BASTI | VİDEO

"İZSU'YU ARADIĞIMDA 40'INCI SIRADAYDIM"
Yaşadığı ev ve bahçede su baskını meydana gelen ev sahibi Neriman Koç, "Bütün sular hemen içeriye girmeye başladı. Bahçe ve odalarımız şu an temizlik içerisinde. İZSU'yu aradığımda 40'ıncı sıradaydım. Birinci sıraya geçebilmek için uğraştım. Herkes aradığı için çok yoğunlarmış ama yine de hiçbir şey göndermediler, evimiz sular altında kaldı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Metin Yazgan ise "Her tarafı su bastı. İlgilenen arkadaşlarla iki üç defa konuştuk ama herhangi bir iletişime geçen olmadı. Yerlerimiz komple su doldu" ifadeleri kullanırken, evine ve aracına ulaşmakta güçlük çeken Can Demirci ise "Biz de aracımıza gidemiyoruz. Birazdan ayakkabıları çıkarıp geçmek zorunda kalacağım sanırım. Çünkü evim ve aracım orada ve aracıma su doluyor şu anda" diye konuştu.

BELEDİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR SU BASKINLARINA KARŞI SEFERBER OLDU
Menemen Belediyesi ekipleri iş makineleri ile vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla su baskınlarına karşı set oluşturarak mücadele ederken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri ile yaya durumundaki insanlar ise yaşanan su baskınlarından dolayı zor anlar yaşadı.



OLAYA 1 SAAT SONRA MÜDAHALE ETTİLER
Yaklaşık 1 saat sonra olaya müdahale ettiği ileri sürülen İZSU ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ev ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşların da temizlik çalışmaları yaptığı bilgisi edinildi.


CHP'NİN SUSUZ YAZI
Menemen'de yaşanan olay akıllara CHP'nin iş bilmeyen belediye başkanlarını getirdi. CHP'li belediyleler halkı yazın ortasında susuzluğa mahkum etmişti. Turizmde dünya markası Bodrum, Alanya, Kaş ve Dikili'deki susuzluk isyan ettirdi. Belediyelerin beceriksizliğinin faturasını vatandaş ve turistler ödüyor. İzmir'in tatil beldesi Dikili'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da susuzluk yaşanıyor. Bodrum'da kendilerini susuz bırakan belediyeden umudunu kesen halk çareyi kendileri tankerle su satın almakta buldu. Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü ve mahalle sakinleri, tankerlerin gelmesini kendileri organize ediyor. Ünlü, "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık. Resmen zulüm çekiyoruz. 2023'te milyonların akın ettiği turizm merkezinde yaşananlar çağdışı" dedi.

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