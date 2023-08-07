İzmir Menemen'de ana boru patladı 2 mahalleyi su bastı: "İZSU’yu aradığımda 40’ıncı sıradaydım"

Gece yarısı saat 00.00 sıralarında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait ana su borusu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. İZMİR'DE BORU PATLADI 2 MAHALLEYİ SU BASTI | VİDEO

"İZSU'YU ARADIĞIMDA 40'INCI SIRADAYDIM"

Yaşadığı ev ve bahçede su baskını meydana gelen ev sahibi Neriman Koç, "Bütün sular hemen içeriye girmeye başladı. Bahçe ve odalarımız şu an temizlik içerisinde. İZSU'yu aradığımda 40'ıncı sıradaydım. Birinci sıraya geçebilmek için uğraştım. Herkes aradığı için çok yoğunlarmış ama yine de hiçbir şey göndermediler, evimiz sular altında kaldı" dedi.