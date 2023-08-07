İBB dökülüyor! Yangın söndürmeye giden itfaiye aracının motoru yandı

Cumhuriyet Halk Partiki Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arıza haberleri gelmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hizmet etmek yerine koltuk peşinde koşarken İBB'nin iştirakleri dökülüyor... Her gün metro, metrobüs, otobüs arıza ve kazaları yaşanırken bu kez itfaiyeden "yangın" haberi geldi. YANGIN SÖNDÜRMEYE GİDEN İTFAİYE ARACININ MOTORU YANDI

Yangın ihbarına giden İBB'ye ait bir itfaiye aracının motoru yandı. Araç olay yerine çağrılan çekici tarafından çekildi.

İtfaiye aracının motorunun yanması araçların denetlenmemesine ve bakımının yapılmamasına yorumlandı. EKREM İMAMOĞLU YİNE İSTANBUL'DA DEĞİL

Sosyal medyada ise Ekrem İmaoğlu'na tepkiler yükseldi. İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan arızalar ve itfaiyede "yangın" var ancak Ekrem İmamoğlu yine İstanbul'da değil...