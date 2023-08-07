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İBB dökülüyor! Yangın söndürmeye giden itfaiye aracının motoru yandı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri dökülüyor... İETT'ye bağlı araçlar her gün arıza ve kaza haberleriyle gündeme gelirken bu kez itfaiyeden "yangın" haberi geldi! Yangın ihbarına giden İBB'ye ait bir itfaiye aracının motoru yandı. Araç çekici tarafından çekildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 12:04 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 12:28
İBB dökülüyor! Yangın söndürmeye giden itfaiye aracının motoru yandı

Cumhuriyet Halk Partiki Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arıza haberleri gelmeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hizmet etmek yerine koltuk peşinde koşarken İBB'nin iştirakleri dökülüyor... Her gün metro, metrobüs, otobüs arıza ve kazaları yaşanırken bu kez itfaiyeden "yangın" haberi geldi.

YANGIN SÖNDÜRMEYE GİDEN İTFAİYE ARACININ MOTORU YANDI
Yangın ihbarına giden İBB'ye ait bir itfaiye aracının motoru yandı. Araç olay yerine çağrılan çekici tarafından çekildi.

İtfaiye aracının motorunun yanması araçların denetlenmemesine ve bakımının yapılmamasına yorumlandı.

EKREM İMAMOĞLU YİNE İSTANBUL'DA DEĞİL
Sosyal medyada ise Ekrem İmaoğlu'na tepkiler yükseldi. İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan arızalar ve itfaiyede "yangın" var ancak Ekrem İmamoğlu yine İstanbul'da değil...

Ekrem İmaoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile giriştiği koltuk savaşı için şehir şehir geziyor... İmamoğlu bugün Elazığ'da daha sonra da Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye geçecek...

İBB'Yİ HORTUMLADILAR
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda, usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslendiği ortaya çıktı.

KARABAT'A VERİLDİ
İncelemelere göre İETT Bakım ve Onarımına ilişkin yapılan toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlendi.

Bu araç bakım onarım ihalelerinden; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlendi.

3 ÖZEL ŞİRKETE PEŞKEŞ
Müfettişler ayrıca İBB Reklam Alanı Kiralama ve Vinil Baskı İşleri ihalesinin de mevzuata aykırı olarak 4 farklı ihale ile Kültür A.Ş'ye verildiğini ortaya çıkardı.

Kültür A.Ş'nin de aynı işleri 7'ye bölerek 1 milyar liranın üzerinde bedelle, ihaleye katılma yeterlilik ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete verdiğini tespit etti.

SUBAŞI AİLESİNE VERİLDİ
İBB ve tüm iştiraklerinin özellikle vinil baskı işlerinin piyasa değerinin 4-5 katı bedelle Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Subaşı ailesine ait (Gülşah Subaşı) 'Genç Popülist' reklam şirketine verildiğini belirledi.

Mevzuata aykırı olarak yapılan işlemler için Tevdi Raporu düzenlendi. İBB ve İETT görevlileri, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. görevlileri ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

MEVZUATLARA AYKIRI UYGULAMA
Ayrıca İBB reklam alanlarını Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. vasıtasıyla istediği reklamcılara ihalesiz bir şekilde pazarlama sözleşmesi ile kiraladı.

Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan birçok reklam alanı ile ilgili mevzuata aykırı uygulamalar yapılması nedeniyle ön inceleme devam ediyor.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ
Bu işlerde sorumluluğu olduğu değerlendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da 1 Şubat 2022'de soruşturma izni verilmişti.

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