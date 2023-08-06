CHP’nin Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: CHP yönetimi FETÖ’ye karşı dik durmadı

Ateş, "Millet bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, milli güvenliğinin, bekasının tehlikeye girmesine evet demedi. Sayın Erdoğan'ın seçilmesinin altında yatan bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü Sayın Erdoğan'ın sahip çıkacağı yönündeki olgudur ve bu da görülüyor. İHA, SİHA yapıyoruz karşılar, doğal gaz buluyoruz üzülüyorlar." diye konuştu.

KİRLİ İLİŞKİ AĞI

FETÖ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası kurdu. Kılıçdaroğlu, aday olmayacağına dair söz vermişti ancak sabah 10'da basın toplantısı yaparak adaylığını açıkladı. Ardından CHP Genel Başkanı oldu. Koltuk kumpasıyla başlayan ilişki uzun yıllar devam ederekn Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u 'kontrol darbe' olarak gösterme çabasına girdi.