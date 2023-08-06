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CHP'nin Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile bağlantıları ve 15 Temmuz darbe girişimindeki tavrı parti içinden isimleri de öfkelendiriyor. CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, partisinin yaşanan süreçte dik duramadığı belirterek, "Eğer partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı." ifadelerini kullandı. Hain girişimi kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi İstanbul Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin izni ile ayrılmış ve direniş devam ederken yaşananları Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek takip etmişti.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 06:46 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 07:46
CHP’nin Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: CHP yönetimi FETÖ’ye karşı dik durmadı

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, 15 Temmuz süreciyle ilgili partisinin duruşunu değerlendirdi.

"FETÖ'YE KARŞI DİK DURMADI"
"Benim de içinde bulunduğum CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı" diyen Ateş, "FETÖ'ye karşı Sayın Bahçeli ve MHP dik durdu kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında partisine yönelik itiraflarını sürdüren Ateş, "Eğer partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı." dedi.

"DOĞAL GAZ BULUYORUZ ÜZÜLÜYORLAR"
Ateş, darbecilere karşı milletin sergilediği tutuma da vurgu yaptı.

Ateş, "Millet bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, milli güvenliğinin, bekasının tehlikeye girmesine evet demedi. Sayın Erdoğan'ın seçilmesinin altında yatan bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü Sayın Erdoğan'ın sahip çıkacağı yönündeki olgudur ve bu da görülüyor. İHA, SİHA yapıyoruz karşılar, doğal gaz buluyoruz üzülüyorlar." diye konuştu.

KİRLİ İLİŞKİ AĞI
FETÖ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası kurdu. Kılıçdaroğlu, aday olmayacağına dair söz vermişti ancak sabah 10'da basın toplantısı yaparak adaylığını açıkladı. Ardından CHP Genel Başkanı oldu. Koltuk kumpasıyla başlayan ilişki uzun yıllar devam ederekn Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u 'kontrol darbe' olarak gösterme çabasına girdi.

Son olarak Kılıdçaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına firari FETÖ'cülerden ciddi destek gelmişti.

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