CHP'li belediyeler vatandaşı susuzluğa mahkum etti: "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık"

Türkiye'nin tatil cenneti Alanya ve Kaş ilçelerinde vatandaşlar 50 derece sıcakta susuzluğa mahkum edildi. Antalyalılar kentte su sorunun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik kesimde hissedildiğini belirtti.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan kuaför Barış Bütün (52) konuştu.
Kendisinin Alanya ilçesi Hocalar Mahallesi Yeşilöz mevkinde oturduğunu belirten Bütün, evine su gelmediği için 34 gündür evden çıkarak kilometrelerce gidip denizde duş aldığını söyledi.
Barış Bütün "34 gündür her gittiğimde bana görevliler 'En kısa zamanda çözeceğiz' dediler. Evde çamaşır makinesi çalışmıyor. Turistik bir mekanda esnafız, yedek tişörtle iş yerime geliyorum. 34 gün resmen cehennemi yaşadım. Muhittin Böcek'i bile arıyorum yok. Benim evime misafir gelemiyor. Gelse bile lavaboya giremiyor. Ben evimde duş alamıyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum" dedi.
Barış Bütün'ün sosyal medyada yayınlanan bidonlarla isyan ettiği görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne isyan eden vatandaşlar kentte bu yıl su sorunun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik kesimde hissedildiğini belirttiler.
34 GÜNDÜR SUYUM YOK | VİDEO İZLE
KAŞ'TA DA SU YOK
Kaş'ta da vatandaşlar aylardır su sıkıntısını yaşandığını dile getirdi. Vatandaşlar, "Türkiye'nin turizm incisi Kaş'ta aylardır su sıkıntısı çekiyoruz. Yetkililere durumu ilettiğimizde, 'Kaş'ta yaz aylarında nüfus 20 katına çıkıyor. Bu artışa su değil; hava bile yetmez' diyorlar. Bu duruma çözüm bulsunlar" dedi.