CHP'li belediyeler vatandaşı susuzluğa mahkum etti: "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık"





BODRUM'DA 'BİR BU EKSİKTİ' DEDİRTEN NE VARSA OLDU!

Turizmin kalbi Bodrum'da CHP'li Başkan Ahmet Aras, belediyecilik konusunda yine sınıfta kaldı. Zaten susuzlukla boğuşan Bodrum'da bu kez de Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamhaneleri ve Yaka mahallelerini besleyen ana isale hattı patladı.





Ortakent-Bitez kavşaklarından Bodrum merkez ve havalimanı yol ayrımına trafik kilitlendi. Asfalt çökmesi, tonlarca suyun boşa aktığı patlama ve kilitlenen trafik, bölge halkını isyan ettirdi. Araçlardan oluşan uzun kuyruklar saatlerce sürünce yerli-yabancı turistler uçuşlarına yetişemedi.





'HİZMET ETMEYEN ZİHNİYETTEN BIKTIK'

Bodrum'da kendilerini susuz bırakan belediyeden umudunu kesen halk çareyi kendileri tankerle su satın almakta buldu. Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü ve mahalle sakinleri, tankerlerin gelmesini kendileri organize ediyor.



Ünlü, "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık. Resmen zulüm çekiyoruz. 2023'te milyonların akın ettiği turizm merkezinde yaşananlar çağdışı" dedi.





DİKİLİ'DE TANKERLE SU DÖNEMİ

İzmir'in tatil beldesi Dikili'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da susuzluk yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde Dikili'ye günlerce su verilememiş, vatandaşlar ellerindeki bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışmıştı.