İzmir’in Menemen ilçesinde ana borunun patlaması sonucu 2 mahalleyi su bastı. Caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar su baskınlarına karşı set oluşturdu. Menemen'de yaşanan olay akıllara CHP'nin iş bilmeyen belediye başkanlarını getirdi. CHP'li belediyleler halkı yazın ortasında susuzluğa mahkum etmişti. İzmir'in Menemen ilçesinde su boşa akarken tatil beldesi Dikili'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da susuzluk yaşanıyor. Yaşadığı ev ve bahçede su baskını meydana gelen ev sahibi Neriman Koç, “Bütün sular hemen içeriye girmeye başladı. Bahçe ve odalarımız şu an temizlik içerisinde. İZSU’yu aradığımda 40’ıncı sıradaydım. Birinci sıraya geçebilmek için uğraştım. Herkes aradığı için çok yoğunlarmış ama yine de hiçbir şey göndermediler, evimiz sular altında kaldı” dedi.