Depremin 6. ayında yaralar sarılıyor! Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa...

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın çifte felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Devlet yaraları sarmak için ilk andan itibaren çalışmalara başlarken deprem konutlarında çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın çifte felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Devlet yaraları sarmak için ilk andan itibaren çalışmalara başlarken deprem konutlarında çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ'TA HEDEF, AFET KONUTLARINI KIŞTAN ÖNCE TAMAMLAMAK
Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 mahallede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından afetzedeler için 3 bin 477 konut yapılıyor.
Birçoğunun kaba inşaatının tamamlandığı alanda ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor. Dulkadiroğlu Belediye Bakanı Necati Okay, felaketin yaralarını sarmanın gayreti içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Okay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ağyar ve Karataş mahallelerinde evleri yıkılan vatandaşlar için başlatılan toplu konut inşaatlarının hızla sürdüğü anlatarak, Ağyar Mahallesi'nde 2 bin 60, Karataş Mahallesi'nde ise 1417 konut yapılacağını ifade etti.
Okay, konutların söz verildiği gibi yaz sonuna yetiştirilmesi için gece gündüz çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
Afetzedelerin her türlü ayrıntı düşünülerek modern yöntemlerle yapılan konutlarına güven içerisinde yerleştirileceğini anlatan Okay, şöyle devam etti:
"Bu konutlar belli bir aşamaya geldi ve örnek daireler bitti. Belli bloklarımız bitme aşamasında. İnşallah yeni yapılacak konutlarla ve yerinde yapılacak dönüşümlerle şehir merkezinde Trabzon Caddesi'nde, Azerbaycan Bulvarı'nda yeniden yerinde yapılacak dönüşümlerle tekrar şehrimizin hem ticari kapasitesini eski günlerine hem de depremden zarar gören mahallelerimizi eski günlerine kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ımızı eski günlerine yoğun bir gayretle çok kısa zamanda kavuşturacağız."
"KARDEŞLERİMİZİN DERDİNE BU KONUTLARIMIZ DERMAN OLACAK"
Hedeflerinin depremzede vatandaşların söz konusu konutlara kıştan önce yerleştirilmesi olduğunu hatırlatan Okay, bu doğrultuda gece gündüz 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.
Okay, ekiplerin konutları söz verilen tarihte teslim edebilmek için gereken tüm fedakarlığı gösterdiğine işaret ederek, "Bu şekilde yoğun bir çalışma olmazsa zaten bunların kışa yetiştirilmesi zor. Fakat kışa yetiştirme hedefini yerine getirmek amacıyla bu bölgede 7/24 yoğun bir şekilde TOKİ'miz çalışıyor. İnşallah kardeşlerimizin derdine bu konutlarımız derman olacak." diye konuştu.
OSMANİYE
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden Osmaniye'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) çalışmaları sürüyor.
Depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine toplamda 12 bin 243 konut inşa edilecek.
Yapım aşamasındaki 4 bin konut ile 1356 köy evinin inşası devam ediyor, diğerlerinin ihale süreci bekleniyor.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konutların bir an önce vatandaşlara teslim edilebilmesi için çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi.
Yakın zamanda 1000 konutun daha ihalesinin yapılacağını belirten Yılmaz, "Konutlarımız çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Depremlerde, TOKİ'mizin yaptığı konutlarda hiçbir sıkıntı olmadığını gördük. Hatta biz de 9-10 katlı çok eski, yıkılır dediğimiz konutlarda bile hiçbir şey olmadı. Yani TOKİ'nin sağlam, depreme dayanıklı konutlar yapması bizim açımızdan, milletimiz açısından, devletimiz, ülkemiz açısından çok kıymetli." diye konuştu.
"VATANDAŞLARIMIZ, YAŞADIKLARI YERDEN AYRILMAMIŞ OLACAKLAR"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kalıcı konutlar ve yerinde dönüşümle ilgili hızlı ve önemli kararlar aldığının altını çizen Yılmaz, şunları aktardı:
"Vatandaşların, alınan kararların uygulanması sırasında bizlere yardımcı olmaları halinde çok daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde yerinde dönüşüm şeklinde bir çalışma başlatıldı. Bu, şehirlerimizin bulunduğu yerde, yıkılan yerlerde binaların yapılması, oraları tekrar canlı hale getirecektir. Bir de vatandaşlarımız, yaşadıkları yerden ayrılmamış olacaklar. Devletimizle işbirliği içinde çok hızlı bir uyum içinde çalışmaları halinde, çok daha kısa sürede konutlarına kavuşmaları mümkün olacaktır."
Yılmaz, yapımı süren konutların yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İhale edilerek yapımına başlananların yıl sonunda önemli bir kısmı teslim edilmiş olacak. Bunlara ilaveten 1000 konutun daha ihalesi yapılacak. O konutların da bir yıl gibi bir sürede yapılıp teslim edileceğini umuyoruz. Yapılan konutlarımızın hepsi depreme dayanıklı. Türkiye biliyoruz ki bir deprem bölgesi. Burada 500 yıl önce olmuş bir deprem ama 500 yıl sonra yine oldu. Depremin saatini, zamanını öngörmek mümkün değil. Ülkemizin her yerinde deprem olabilir. Biz depremi olmasını beklemeden, depreme dayanıklı yapılar yapmalıyız. Çok katlı binalara gitmemeliyiz. Bu konuda Bakanlığımız çok kararlı."
ADANA'DA KALICI KONUTLARIN YIL SONUNDA TESLİMİ PLANLANIYOR
Depremlerden etkilenen Adana'da da TOKİ tarafından temelleri atılan kalıcı konutların inşasına devam ediliyor.
Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Ceyhan ilçesi Mithatpaşa mahallelerinde çalışmalar sürüyor.
Yıl sonunda teslimi planlanan konutlarda, örnek daireler de tamamlanmaya başladı. Şambayadı Mahallesi'nde 581, Buruk Mahallesi'nde 590 ve Mithatpaşa Mahallesi'nde 511 olmak üzere toplam 1682 konutun yapımının tamamlanmasıyla kentteki afetzedeler evlerine kavuşacak. Ayrıca, kentte 1318 konutun daha yapımına ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla başlanacak.
Depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Şanlıurfa'da yapılması planlanan 16 bin 782 kalıcı konut ve köy evlerinden temeli atılan 4 bin 562 konutta çalışmalar devam ediyor.
Afetzedeler için merkez Eyyübiye ve Karaköprü ile Birecik ilçesinde yapımına başlanan konutlar ile kırsal mahallelerde yapılan köy evleri etaplar halinde yükseliyor. Eyyübiye'de yapımı devam eden 19 bloklu 366 konuttan cephe kaplaması tamamlanan blokların dış kısmında boyama işlemine başlandı. Bazı etaplarda ise örnek daireler tamamlandı. Konutların en kısa sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.
"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ"
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından devletin bütün imkanlarıyla depremden etkilenenler için seferber olduğunu söyledi.
Kentte büyük bir seferberlikle arama kurtarma çalışmaları yapılırken vatandaşların geçici barınma merkezine alınarak ihtiyaçlarının giderildiğini hatırlatan Ayhan, binalarda hasar tespitinin ardından kalıcı konutların oluşturulması için de hızla harekete geçildiğini anlattı.
Ayhan, kentte 3 ilçede yapımına başlanan kalıcı konutların yapım sürecini yakından takip ettiğini ve sürekli bölgeye giderek yerinde inceleme yaptığını aktararak, şöyle konuştu:
"Eyyübiye, Birecik, Karaköprü ilçelerimizde konutlar hakikaten çok hızlı bir şekilde, hummalı bir çalışmayla Allah'ın izniyle kasım ayında bitecek şekilde devam etmektedir. Yine kırsalda etkilenen köylerimizde de konteyner kentlerimiz kuruldu. Vatandaşlarımızın orada hayatı idamesi devam ediyor. Artık köy konutları da, köy evleri de hızlı bir şekilde yapılıyor. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Kısa bir zaman içinde, 6 ay içinde, hem insanları psikolojik hem sosyolojik olarak, hem de her alanda iyileştirmek herhalde hiçbir ülkenin başarabileceği bir durum değildir. Ülke olarak, millet olarak ve devletimizin de güçlü dirayetiyle bu sürece geldik."
BLOKLARIN DIŞ KISMINDA BOYAMA İŞLEMİ BAŞLANDI
Eyyübiye'de yapımına başlanan 19 bloklu 366 konutun yer aldığı 6'ncı etapta çalışmalar devam ediyor. Örnek daireleri tamamlanan etapta, cephe kaplaması biten blokların dış kısmında boya işleri yapılıyor.
Şantiye Şefi Emin Dirin, zemin+3 ve zemin+4 kat olarak projelendirilen etapta çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktararak, "Şu an kaba inşaatımız tamamen bitmek üzere, dış cephe mantolama imalatlarına başladık. Bir yandan da dış cephe boya imalatlarına başladık ve hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. İnşaat çalışmalarımız 11'inci ayın ortalarında bitecek diye planlıyoruz, onun için inşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan dış cephe boya imalatlarını yaparken diğer taraftan da daire içindeki pvc, çelik kapı gibi imalatların montajı tamamlanıyor." dedi.
11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 11 ilde yaklaşık 180 bin konut ve köy evinin ihalesi tamamlanarak yapımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde depremin izlerinin silinmesi ve vatandaşların bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirilmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şehir merkezlerinde 536 bin 729 ve kırsalda 143 bin 271 olmak üzere toplam 680 bin konut ve köy evi inşa edilmesi hedefleniyor. Bakanlık bu konutlardan 319 binini 1 yılda teslim etmeyi hedefliyor.
Depremin üzerinden geçen 6 ayda, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 180 bin konut ve köy evinin ihalesi tamamlandı ve yapımına başlandı.
Ayrıca, 114 bin 320 dükkan, 23 bin 511 ahır, 1736 samanlık ve 30 bin 433'ü diğer küçük birimler olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm inşa edilecek.
Konutlar, vatandaşın ihtiyacı ön planda tutularak, merkeze yakın, şehrin kültürel ve demografik yapısına uygun rezerv alanlarında inşa ediliyor.
Fay kırıklığı ve zeminde sıvılaşmanın olmadığı bölgelerde radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yükselen kalıcı afet konutları, 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde üretiliyor.
EN ÇOK KONUT 220 BİN 66 İLE HATAY'DA YAPILACAK
AFAD tarafından devam eden hak sahipliği çalışmalarına göre yapımı planlanan konut sayılarının güncellenme ihtimali bulunuyor.
Yerinde Dönüşüm Projesine uygun şekilde konut sayılarında revize yapılabilecek.
Mevcut planlamaya göre inşa edilecek 536 bin 729 afet konutunun illere göre dağılımı şöyle:
"Hatay 220 bin 66, Kahramanmaraş 82 bin 104, Malatya 77 bin 717, Adıyaman 41 bin 171, Gaziantep 29 bin 315, Elazığ 20 bin 261, Diyarbakır 19 bin 351, Adana 18 bin 583, Şanlıurfa 13 bin 782, Osmaniye 13 bin 646 konut, Kilis 733."
KÖY KONUTLARI YÖRESEL MİMARİYE UYGUN OLACAK
Köylerde ikamet eden, evleri yıkılan veya acil yıkılacak durumda olan depremzedeler için de yöresel mimariye uygun, verandalı ve köy yaşantısına uygun konutlar yapılacak.
Bu kapsamda, Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Malatya'da 25 bin 302, Adıyaman'da 23 bin 640, Gaziantep'te 12 bin 607, Osmaniye 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 2 bin 628, Adana'da 2 bin 438, Diyarbakır'da 2 bin 361 olmak üzere toplam 143 bin 271 köy konutu inşa edilecek.
YERNİN DÖNÜŞÜME TOPLAM 155 BİN 293 BAŞVURU
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde şu ana kadar 180 bin konutun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladıklarını, inşaatların hızla ilerlediğini bildirdi.
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehri ve 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ayın geçtiğini anımsattı.
Devletin afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de yerinde dönüşüm ile 11 şehrimize, güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla, 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. Projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."