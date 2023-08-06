Depremin 6. ayında yaralar sarılıyor! Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa...

ADANA'DA KALICI KONUTLARIN YIL SONUNDA TESLİMİ PLANLANIYOR Depremlerden etkilenen Adana'da da TOKİ tarafından temelleri atılan kalıcı konutların inşasına devam ediliyor.

Yıl sonunda teslimi planlanan konutlarda, örnek daireler de tamamlanmaya başladı. Şambayadı Mahallesi'nde 581, Buruk Mahallesi'nde 590 ve Mithatpaşa Mahallesi'nde 511 olmak üzere toplam 1682 konutun yapımının tamamlanmasıyla kentteki afetzedeler evlerine kavuşacak. Ayrıca, kentte 1318 konutun daha yapımına ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla başlanacak.

Kentte büyük bir seferberlikle arama kurtarma çalışmaları yapılırken vatandaşların geçici barınma merkezine alınarak ihtiyaçlarının giderildiğini hatırlatan Ayhan, binalarda hasar tespitinin ardından kalıcı konutların oluşturulması için de hızla harekete geçildiğini anlattı.

Afetzedeler için merkez Eyyübiye ve Karaköprü ile Birecik ilçesinde yapımına başlanan konutlar ile kırsal mahallelerde yapılan köy evleri etaplar halinde yükseliyor. Eyyübiye'de yapımı devam eden 19 bloklu 366 konuttan cephe kaplaması tamamlanan blokların dış kısmında boyama işlemine başlandı. Bazı etaplarda ise örnek daireler tamamlandı. Konutların en kısa sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Şanlıurfa'da yapılması planlanan 16 bin 782 kalıcı konut ve köy evlerinden temeli atılan 4 bin 562 konutta çalışmalar devam ediyor.

"Eyyübiye, Birecik, Karaköprü ilçelerimizde konutlar hakikaten çok hızlı bir şekilde, hummalı bir çalışmayla Allah'ın izniyle kasım ayında bitecek şekilde devam etmektedir. Yine kırsalda etkilenen köylerimizde de konteyner kentlerimiz kuruldu. Vatandaşlarımızın orada hayatı idamesi devam ediyor. Artık köy konutları da, köy evleri de hızlı bir şekilde yapılıyor. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Kısa bir zaman içinde, 6 ay içinde, hem insanları psikolojik hem sosyolojik olarak, hem de her alanda iyileştirmek herhalde hiçbir ülkenin başarabileceği bir durum değildir. Ülke olarak, millet olarak ve devletimizin de güçlü dirayetiyle bu sürece geldik."

Ayhan, kentte 3 ilçede yapımına başlanan kalıcı konutların yapım sürecini yakından takip ettiğini ve sürekli bölgeye giderek yerinde inceleme yaptığını aktararak, şöyle konuştu:

BLOKLARIN DIŞ KISMINDA BOYAMA İŞLEMİ BAŞLANDI

Eyyübiye'de yapımına başlanan 19 bloklu 366 konutun yer aldığı 6'ncı etapta çalışmalar devam ediyor. Örnek daireleri tamamlanan etapta, cephe kaplaması biten blokların dış kısmında boya işleri yapılıyor.

Şantiye Şefi Emin Dirin, zemin+3 ve zemin+4 kat olarak projelendirilen etapta çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktararak, "Şu an kaba inşaatımız tamamen bitmek üzere, dış cephe mantolama imalatlarına başladık. Bir yandan da dış cephe boya imalatlarına başladık ve hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. İnşaat çalışmalarımız 11'inci ayın ortalarında bitecek diye planlıyoruz, onun için inşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan dış cephe boya imalatlarını yaparken diğer taraftan da daire içindeki pvc, çelik kapı gibi imalatların montajı tamamlanıyor." dedi.

11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 11 ilde yaklaşık 180 bin konut ve köy evinin ihalesi tamamlanarak yapımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde depremin izlerinin silinmesi ve vatandaşların bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirilmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şehir merkezlerinde 536 bin 729 ve kırsalda 143 bin 271 olmak üzere toplam 680 bin konut ve köy evi inşa edilmesi hedefleniyor. Bakanlık bu konutlardan 319 binini 1 yılda teslim etmeyi hedefliyor.

Depremin üzerinden geçen 6 ayda, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 180 bin konut ve köy evinin ihalesi tamamlandı ve yapımına başlandı.

Ayrıca, 114 bin 320 dükkan, 23 bin 511 ahır, 1736 samanlık ve 30 bin 433'ü diğer küçük birimler olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm inşa edilecek.

Konutlar, vatandaşın ihtiyacı ön planda tutularak, merkeze yakın, şehrin kültürel ve demografik yapısına uygun rezerv alanlarında inşa ediliyor.

Fay kırıklığı ve zeminde sıvılaşmanın olmadığı bölgelerde radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yükselen kalıcı afet konutları, 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde üretiliyor.