’Değişim’ yemeği boğazında kaldı! Kılıçdaroğlu’nu yutamayınca rotayı İstanbul’a kırdı: Ekrem İmamoğlu geri vites mi yaptı?

28 Mayıs 'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçimle öncesi CHP 'de sular durulmuyor. ' Zoom ' cuntasıyla 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu 'nu devirmek için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu , geride bıraktığımız günlerde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.





'Değişim' yemeği Ekrem İmamoğlu'nun pek de umduğu gibi geçmedi...



"DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI: "ADAY OLMA EKREM"

O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmamoğlu'ndan eski CHP-SHP genel başkanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin flaş bir açıklama geldi.





"ALACAĞIMIZ KARARLARDA BÜYÜK KATKILAR SUNACAK"

Görüşmeyi faydalı bulduğunu dile getiren CHP'li İBB Başkanı, "Üç genel başkanımızı, Hasan Akgün başkanımız Büyükçekmece festivalinde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzü'nde buluştuk. Orada özel, şahsıma ait bir sergi salonu var. Orayı beraber gezdik, yemek yedik. Sizinle paylaşamayacağım, partimizin, güncel konuları, geleceği konuştuk. Çok faydalandım. Önümüzdeki günlerde zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim" dedi.



Şu ifadeleri kullandı;



"Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir"