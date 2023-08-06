CHP Sözcüsü Faik Öztrak 28 Mayıs’taki hezimetten başarı devşirdi, Kılıçdaroğlu’nu akladı! İmamoğlu ve değişimcilere ayar üstüne ayar





HEZİMETTEN BAŞARI HİKAYESİ ÇIKARDI

28 Mayıs'taki tarihi hezimetten başarı hikayesi oluşturmaya çalışarak Kılıçdaroğlu'nun mevcuttaki koltuğunu sağlama almaya niyetlenen Öztrak, "Bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı." dedi.

İMAMOĞLU VE CHP İÇİNDEKİ ÇATLAK SESLERE GÖNDERME

Tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirten Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki çatlak seslere "Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye" ifadeleriyle serzenişte bulundu.