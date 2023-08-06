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CHP Sözcüsü Faik Öztrak 28 Mayıs'taki hezimetten başarı devşirdi, Kılıçdaroğlu'nu akladı! İmamoğlu ve değişimcilere ayar üstüne ayar

'Değişim' sancısı çeken CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan “değişim” tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi. “Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur” mesajı veren Bay Bay Kemal, koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti. Kılıçdaroğlu'ndan sonra topa CHP Sözcüsü Faik Öztrak girdi. 28 Mayıs'taki hezimetten başarı devşirmeye çalışan Öztrak, "Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki çatlak seslere ayar verdi. 'Değişimi biz başlattık' çıkışında bulunan Öztrak, koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu'nu akladı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 16:35 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 16:48
CHP Sözcüsü Faik Öztrak 28 Mayıs’taki hezimetten başarı devşirdi, Kılıçdaroğlu’nu akladı! İmamoğlu ve değişimcilere ayar üstüne ayar

Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulduğu her fırsatta 'değişim' çağrısı yapmakran geri durmadı. 'Zoom' cuntasına kalkıştı, 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.



KILIÇDAROĞLU'NU YUTAMAYINCA ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI
Takip eden süreçte de CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize eden Ekrem İmamoğlu, umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceğini anlayınca da rotayı İstanbul'a kırdı.



"TÜZÜK" HAMLESİ! KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞININ İLANI...
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "değişim" tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi. "Demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi" iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, PM sayısını artırmaya da niyetli. "Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur" mesajı veren Bay Bay Kemal, koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'değişim' tartışmalarına ilişkin açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'nun 'tüzük' hamlesiyle paralel olarak kongrelerin ardından parti tüzüğü ve programının yineleneceğini belirten Öztrak, taze bir güçle yapılacak olan yerel seçimlere gideceklerini ve aldıkları oy oranını artıracaklarını kaydetti.



HEZİMETTEN BAŞARI HİKAYESİ ÇIKARDI
28 Mayıs'taki tarihi hezimetten başarı hikayesi oluşturmaya çalışarak Kılıçdaroğlu'nun mevcuttaki koltuğunu sağlama almaya niyetlenen Öztrak, "Bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı." dedi.

İMAMOĞLU VE CHP İÇİNDEKİ ÇATLAK SESLERE GÖNDERME
Tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirten Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki çatlak seslere "Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye" ifadeleriyle serzenişte bulundu.

"DEĞİŞİMİ BİZ BAŞLATTIK" ÇIKIŞI
'Değişimi biz başlattık' çıkışında bulunan Öztrak, "Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık." diye konuştu.

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