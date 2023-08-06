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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 16:46 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 16:55

Asrın felaketinin 6. ayı! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş paylaştı: "Unutmadık, unutmayız. Biz, buradayız''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 6 ay geçmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Deprem bölgesinden görüntülerin yer aldığı videoyu seslendiren Göktaş, büyük acıların yaşandığını ancak hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadıklarını belirterek, "Deprem evleri yıktı, yürekleri dağladı ama bizleri asla yıkamadı. 85 milyon tek yürek olduk. Benzeri görülmemiş, bir dayanışma ve birlik beraberlik ruhu gösterdik." ifadelerini kullandı.

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