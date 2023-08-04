MİT’ten terör örgütüne bir darbe daha! PKK’nın genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram etkisiz hale getirildi

KIRSAL KADROSUNA 2010'DA KATILDI

Yılmaz Bayram, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerimize ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar'a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Son dönemde imza atılan başarılı operasyonlarla terör örgütüne nefes aldırılmıyor. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU

MİT son olarak geçtiğimiz hafta, 2021'deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren terör örgütü PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

ORMANLARI YAKTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

MİT ayrıca 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının terörist Özgür Alparslan'ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti.

EYLEM ARAYIŞINDAYDI

Saha ekiplerini özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Alparslan'ı adım adım izledi. Teröristin PKK elebaşı Murat Karayılan'dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi.

NEFES KESEN TAKİP

Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gara alanından ayrılan terörist nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi. PKK'NIN KASASI PATLADI

Öte yandan yine geçtiğimiz haftalarda Konya'da terör örgütü PKK'nın, yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen Güllüşan Kandemir, Konya'da yakalandı. 30 YILLIK TERÖR ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen Güllüşan Kandemir'in Konya'nın Ereğli ilçesinde olduğunu belirledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Güllüşan Kandemir, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990'lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi. Güllüşan Kandemir'in zaman zaman Ereğli ilçesine gelip, bir süre kaldığı ve daha sonra başka illere gittiği belirtildi. İKİ KARDEŞİ ÖRGÜT KURUCUSU

Örgütün 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan'ın da 'PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN