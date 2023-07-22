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    • 22.07.2023 10:51
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    MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi

    Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarını sürdürüyor. MİT, 2021’deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren terör örgütü PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak’ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MİT’ten Irak’ta nokta operasyon!

    Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya indirdiği darbelere bir yenisini daha ekledi.

    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU
    2021'deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren terör örgütü PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

    ORMANLARI YAKTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ
    MİT ayrıca 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının terörist Özgür Alparslan'ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti.

    EYLEM ARAYIŞINDAYDI
    Saha ekiplerini özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Alparslan'ı adım adım izledi. Teröristin PKK elebaşı Murat Karayılan'dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi.

        NEFES KESEN TAKİP
        Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gara alanından ayrılan terörist nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

        PKK'NIN KASASI PATLADI
        Öte yandan geçtiğimiz gün Konya'da terör örgütü PKK'nın, yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen Güllüşan Kandemir, Konya'da yakalandı.

        30 YILLIK TERÖR ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ
        Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen Güllüşan Kandemir'in Konya'nın Ereğli ilçesinde olduğunu belirledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Güllüşan Kandemir, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990'lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

        Güllüşan Kandemir'in zaman zaman Ereğli ilçesine gelip, bir süre kaldığı ve daha sonra başka illere gittiği belirtildi.

        İKİ KARDEŞİ ÖRGÜT KURUCUSU
        Örgütün 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan'ın da 'PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi.

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        Haberler Güncel MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi
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