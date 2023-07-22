Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990'lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

Güllüşan Kandemir'in zaman zaman Ereğli ilçesine gelip, bir süre kaldığı ve daha sonra başka illere gittiği belirtildi.

İKİ KARDEŞİ ÖRGÜT KURUCUSU

Örgütün 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan'ın da 'PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi.