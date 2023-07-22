Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya indirdiği darbelere bir yenisini daha ekledi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU
2021'deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren terör örgütü PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
ORMANLARI YAKTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ
MİT ayrıca 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının terörist Özgür Alparslan'ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti.
EYLEM ARAYIŞINDAYDI
Saha ekiplerini özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Alparslan'ı adım adım izledi. Teröristin PKK elebaşı Murat Karayılan'dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi.