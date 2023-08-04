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DEVA Partisi'nde istifa depremi: Kırıkkale'de il yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevlerinden ve partilerinden istifa etti

Son dakika haberi! 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük hezimet yaşayan CHP'den 15 vekil koparan DEVA Partisi'nde yerel seçimler öncesi istifa depremi yaşanıyor. DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 10:55 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 10:55
DEVA Partisi’nde istifa depremi: Kırıkkale’de il yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevlerinden ve partilerinden istifa etti

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, yazılı açıklamasında, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını belirtti.

Yol arkadaşlarıyla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne kadar yürüttükleri DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu karardaki en büyük etken, yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."

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