SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Son dakika: Afet bölgesinde esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri ertelendi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin ödemeleri faizsiz 6 ay daha ertelendi. Bu kapsamdaki esnaf ve sanatkarlar, 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Halkbank'a yazılı müracaatta bulunabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 08:12 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 09:25
Son dakika: Afet bölgesinde esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri ertelendi

Son dakika haberi... Deprem bölgesindeki esnafın Türkiye Halk Bankası'na (Halkbank) olan borçlarının geri ödemesinin 6 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ AÇILABİLECEK
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri kefaletiyle Halkbank'tan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarının geri ödemesi, vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelendi.

Bu kapsamdaki esnaf ve sanatkarlar, 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Halkbank'a yazılı müracaatta bulunabilecek. Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri haline Banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA