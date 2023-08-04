Son dakika: Afet bölgesinde esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri ertelendi

Son dakika haberi... Deprem bölgesindeki esnafın Türkiye Halk Bankası 'na ( Halkbank ) olan borçlarının geri ödemesinin 6 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Bu kapsamdaki esnaf ve sanatkarlar, 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Halkbank'a yazılı müracaatta bulunabilecek. Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri haline Banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek.