CHP ve Gelecek Partisi arasında ’Pasif agresif’ kavgası! Barış Yarkadaş ile Mustafa Güzel birbirlerine girdi

KAVGA CANLI YAYINA YANSIDI
Gelecek Partisi ile CHP arasında yaşanan kavga canlı yayına yansıdı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Mustafa Güzel canlı yayında birbirine girdi.
SİYASİ NANKÖRLÜK
Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında, "CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'Biz aslında istemiyorduk mecburiyetten ortak olduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına vesile oluyorlar, bu ayıptır. Ahlaki bulmuyorum. Bu siyasi nankörlüktür. Ahmet Davutoğlu eğer CHP listelerinden milletvekili olmak istemiyorduysa çıkardı kendi partisinin logosuyla girerdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de gelir Kemal Bey'i desteklerdi, aynısı Ali Babacan için de Meral Akşener için de geçerli." ifadeleriyle Davutoğlu'nu ve masa ortaklarını eleştirdi.
Yarkadaş, "Davutoğlu çıktı, 'ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı, 'bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener tam 1 yıl boyunca Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı. Bu siyasi nankörlüktür." açıklamasıyla masa ortaklarını yerden yere vurdu.
"BARIŞ BEY PASİF AGRESİFTİR"
Devam eden yayında Ahmet Davutoğlu'nun egolu olduğunu söyleyen Barış Yarkadaş'a Gelecek Partisi Genel Başkanı Mustafa Güzel'den tepki geldi.
Güzel, "Barış Bey'in yaşadığı sendroma biz pasif agresif tutum diyoruz" dedi.
"ASIL PASİF AGRESİF AHMET DAVUTOĞLU'DUR"
Bu sözlerin ardından adeta çılgına dönen Yarkadaş bir kez daha Davutoğlu'na yüklendi: "Pasif agresif nedir biliyor musunuz? Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir. Genel Başkanına bakacaksın neden gelmiş oturmuş orada o zaman..."
Gelecek Partili Güzel ise, "Siz kendi partiniz içindeki meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız. Dişinizin geçmeyeceği şeye öfkenizi ifade edemezsiniz." şeklinde yanıt verdi.
BEDAVADAN 10 VEKİL ALDINIZ
Yarkadaş ise, "Öfkeliyim tabii bedavadan geldiniz 10 milletvekilliği aldınız. Teşekkür edeceğinize bir de hakaret ediyorsunuz." dedi.
ADAY OLMASAYDI O ZAMAN
Güzel ise "Olmasaydı o zaman Kılıçdaroğlu aday zorla mı verdiniz?" dedi.
İşte o kavganın görüntüleri:
DAVUTOĞLU KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI DA İTİRAF ETMİŞTİ
Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği mutabakata ilişkin de itiraf niteliğinde bir açıklama yapmıştı.
Mutabakatı basından öğrendiğini ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirten Davutoğlu, önce "Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı" dediğini, daha sonra arayarak "Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" ifadelerini kullandığını belirtmişti.