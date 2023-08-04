CHP ve Gelecek Partisi arasında ’Pasif agresif’ kavgası! Barış Yarkadaş ile Mustafa Güzel birbirlerine girdi

SİYASİ NANKÖRLÜK

Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında, "CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'Biz aslında istemiyorduk mecburiyetten ortak olduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına vesile oluyorlar, bu ayıptır. Ahlaki bulmuyorum. Bu siyasi nankörlüktür. Ahmet Davutoğlu eğer CHP listelerinden milletvekili olmak istemiyorduysa çıkardı kendi partisinin logosuyla girerdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de gelir Kemal Bey'i desteklerdi, aynısı Ali Babacan için de Meral Akşener için de geçerli." ifadeleriyle Davutoğlu'nu ve masa ortaklarını eleştirdi.

Yarkadaş, "Davutoğlu çıktı, 'ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı, 'bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener tam 1 yıl boyunca Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı. Bu siyasi nankörlüktür." açıklamasıyla masa ortaklarını yerden yere vurdu.

"BARIŞ BEY PASİF AGRESİFTİR"

Devam eden yayında Ahmet Davutoğlu'nun egolu olduğunu söyleyen Barış Yarkadaş'a Gelecek Partisi Genel Başkanı Mustafa Güzel'den tepki geldi.

Güzel, "Barış Bey'in yaşadığı sendroma biz pasif agresif tutum diyoruz" dedi.

"ASIL PASİF AGRESİF AHMET DAVUTOĞLU'DUR"

Bu sözlerin ardından adeta çılgına dönen Yarkadaş bir kez daha Davutoğlu'na yüklendi: "Pasif agresif nedir biliyor musunuz? Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir. Genel Başkanına bakacaksın neden gelmiş oturmuş orada o zaman..."