Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarından gizlediği protokole Davutoğlu'ndan tepki! "Üzüldüm ama kendisine bir şey söylemedim"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a 3 bakanlık verme konusunda imzaladığı gizli protokol, 6'lı Masa liderlerini küplere bindirdi. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, protokolü duyduğu an Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve "Protokol yok" yanıtı aldığını belirtti. Daha sonra protokol olduğunu öğrendiğini ve bu kez kendisini Kılıçdaroğlu'nun aradığını belirterek, "Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" dedi. "Üzüldüm ama bir şey söylemedim. Benim ilkesel olarak doğru bulmadığım bir şey" sözlerini kaydetti.

Bu açıklamalar da Kılıçdaroğlu'nun kendi yaptığı gizli protokolden bile haberinin olmadığı şeklinde bir algıyı gündeme getirdi. Daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte partinin kurmayları da Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki göstermişti. SINIF ARKADAŞI BAHÇELİ'YE KIZDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "CHP'de sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür Özel derim" ifadelerine tepki gösterdi. CHP'de işlerin yolunda gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın" sözlerini kaydetti.