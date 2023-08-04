AK Parti’den yerel seçim startı: Bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe yetkilileri... Kadrolar sahaya iniyor

AK Parti, yeni dönemle birlikte belirlediği hedeflere ulaşmak için aktif olarak çalışmalara odaklandı.
"ŞEHİR BULUŞMALARI" BAŞLIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılışları devam ederken bir yandan da AK Parti teşkilatları yeni dönemle birlikte saha çalışmalarına hız verdi.
Bu kapsamda yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yapan il ve ilçe teşkilatları, Ağustos ayı ile birlikte, gelenekselleşen "Şehir Buluşmaları" çalışmasının 2023 yılı startını verdi.
KADROLAR SAHADA
Her dönem saha çalışmalarıyla vatandaşın nabzını tutarak milletin sesine kulak veren AK Parti, bakanlarından milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine kadar bütün kadrolarıyla 2023'ün yaz aylarında da sahada, vatandaşla iç içe olacak.