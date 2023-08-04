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AK Parti'den yerel seçim startı: Bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe yetkilileri... Kadrolar sahaya iniyor

Genel seçimlerde yaşanan çifte zaferle rüştünü bir kez daha ispatlayan AK Parti, Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için hazırlıklara başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan il ziyaretleri ve açılışlarla vatandaşlarla buluşmalarını sürdürürken, Ağustos ayı ile birlikte "Şehir Buluşmaları" kapsamında bakanlar, milletvekilleri ve il, ilçe ile mahalle temsilcileri halkın istek bve beklentilerini dinleyerek atılacak adımlar için yol haritasını belirleyecek.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 10:02 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 10:17
AK Parti’den yerel seçim startı: Bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe yetkilileri... Kadrolar sahaya iniyor

AK Parti, yeni dönemle birlikte belirlediği hedeflere ulaşmak için aktif olarak çalışmalara odaklandı.

"ŞEHİR BULUŞMALARI" BAŞLIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılışları devam ederken bir yandan da AK Parti teşkilatları yeni dönemle birlikte saha çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yapan il ve ilçe teşkilatları, Ağustos ayı ile birlikte, gelenekselleşen "Şehir Buluşmaları" çalışmasının 2023 yılı startını verdi.

KADROLAR SAHADA
Her dönem saha çalışmalarıyla vatandaşın nabzını tutarak milletin sesine kulak veren AK Parti, bakanlarından milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine kadar bütün kadrolarıyla 2023'ün yaz aylarında da sahada, vatandaşla iç içe olacak.

Bu süreçte 21 yılda yapılan tüm eser ve hizmetler vatandaşla paylaşılırken; yeni dönemle birlikte ülkenin her köşesinde oluşan isteklere ve beklentilere kulak verilecek.

81 İL 922 İLÇE
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın koordine ettiği çalışmada Bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede düzenlenen programlarda milletin derdi ile dertlenen, gündelik sorunların çözümünde güven veren, gelecek için de umut vaat eden AK Parti siyaseti anlatılacak.

Bu çalışmalar kapsamında esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenecek.

Engelli ve yaşlı vatandaşların yanında gazi ve şehit aileleri de ziyaret edilerek birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetin 100. yılına vurgu yapılacak.

"HOŞ GELDİN" TÖRENLERİ
İl başkanlıkları tarafından düzenlenen teşkilat buluşmalarında diğer siyasi partilerden AK Parti'ye katılım sağlayanlara "hoş geldin" denilerek rozet takma törenleri gerçekleştirilecek.

Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile bir araya gelinerek siyasi tecrübeleri kapsamında istişareler gerçekleştirilecek.

4 Ağustos 2023 Cuma
Artvin - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

5 Ağustos 2023 Cuma
Kastamonu - Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

Kocaeli - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Manisa - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Tunceli - Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin

Zonguldak - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

AK Parti teşkilatlarının sonbahardan itibaren Türkiye genelinde temaslarının hızlandırması bekleniyor.

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