AK Parti’den yerel seçim startı: Bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe yetkilileri... Kadrolar sahaya iniyor

Bu süreçte 21 yılda yapılan tüm eser ve hizmetler vatandaşla paylaşılırken; yeni dönemle birlikte ülkenin her köşesinde oluşan isteklere ve beklentilere kulak verilecek.

81 İL 922 İLÇE

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın koordine ettiği çalışmada Bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede düzenlenen programlarda milletin derdi ile dertlenen, gündelik sorunların çözümünde güven veren, gelecek için de umut vaat eden AK Parti siyaseti anlatılacak.

Bu çalışmalar kapsamında esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenecek.

Engelli ve yaşlı vatandaşların yanında gazi ve şehit aileleri de ziyaret edilerek birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetin 100. yılına vurgu yapılacak.