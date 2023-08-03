Kılıçdaroğlu’na vuran vurana! İYİ Partili Kürşad Zorlu, Davutoğlu ile görüşmeyi doğruladı: ’Yerel seçimlere ayrı gireceğiz’ ilanı

28 Mayıs'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçim öncesi 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz patlak verdi. CHP
'de Ekrem İmamoğlu
, Kemal Kılıçdaroğlu
'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
İYİ Parti
tabanında 'müstakil seçim' ateşi yandı, CHP'siz yerel seçim söylemleri üst perdeden dillendirilmeye başlandı.
KÜÇÜK ORTAKLARIN SİYASİ YAĞMACILIĞI! BAY BAY KEMAL'İN ÇÖKEN HESAP UZMANLIĞI
Şüphesiz süreçten en karlı çıkanlar Gelecek
, Saadet
, DEVA
ve Demokrat Partisi
oldu... Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.
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Öte yandan gizli protokol krizi sonrası gerilim tavan yaptı...
Ümit Özdağ
ve Kemal Kılıçdaroğlu
arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı
üzerinden yapılan gizli protokol açığa çıktı. Gelişmeye İYİ Parti
'den çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu ise "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle Akşener'e rest çekti.
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Bay Bay Kemal
'e bir tepki de kendi listelerinden vekiller verdiği küçük ortaklarından geldi.
Gelecek
Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
, "Sordum. Böyle bir protokol var mı? İçişleri Bakalığı ve üç bakanlık verildi mi? 'Yok' dedi. 'Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Ben de o akşam 'Muhatabımız Kılıçdaroğlu'dur. O da 'Yok öyle bir protokol dedi' minvaline konuştum. Onun üzerine Kılıçdaroğlu aradı. 'Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldüm ama bir şey söylemedim."
ifadelerini kullandı.
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CHP'Yİ HEDEF ALDI: BU SAĞ SEÇMEN CHP'YE OY VERMEZ DEDİM
Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA SALVO: TEK BAŞLARINA GİRSİNLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALSINLAR
Davutoğlu'na yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi.
Küçük ortaklarını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.
Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" demesi ve İYİ Parti'ye teklif götürdüğünü açıklaması üzerine gözler İYİ Parti ve Meral Akşener'e çevrildi.