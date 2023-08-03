Kılıçdaroğlu’na vuran vurana! İYİ Partili Kürşad Zorlu, Davutoğlu ile görüşmeyi doğruladı: ’Yerel seçimlere ayrı gireceğiz’ ilanı





İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan konuya ilişkin çarpıcı bir çıkış geldi.



İYİ PARTİ DAVUTOĞLU İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Ahmet Davutoğlu ile yapılan görüşmeyi doğrulayan Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu ima edip 'kazanacak aday' söylemine sığınarak, "Biz o dönemde iki önemli şeye odaklanmıştık. Biri elbette cumhurbaşkanlığı seçimine kazanacağımız bir adayla girmek. Bu aslında ülkedeki tüm siyaset dengesini değişim yönünde etkileyecek nihai zemindi. İkincisi de partimizin varlığını ve kurumsal kimliğini ülkemizin her noktasında olabildiğince temsilini sağlayabilmekti. Zaten iyi irdelenirse ikisi bir bütün. Zira bizim varlık sebeplerimizden biri milletimizi sıkıştığı bu kıskaçtan kurtarabilmek" ifadelerini kullandı.





"AKŞENER'İ DİNLESELERDİ SEÇİMİ DE MECLİSİ DE ALIRDIK"

Zorlu, Meral Akşener'in uyarı ve kaygılarının dikkate alınmadığını, eğer alınsaydı seçimi ilk turda kazanıp Meclis'te çoğunluk elde edeceklerini iddia etti.



Şu ifadeleri kullandı;



"CHP ve İYİ Parti arasında kurulan ittifakın temelinde de bu vardı. Sonra altılı masa meydana geldi. Genel başkanımız altılı masanın kurulmasından itibaren ülkedeki değişimin gerçekleşmesi için büyük bir çaba ve fedakarlık gösterdi. Hatta masanın genişlemesi için de önerimiz oldu. Eğer onun uyarı ve kaygıları dikkate alınsaydı bugün cumhurbaşkanlığı seçimini ve hatta ilk turda kazanmıştık. Mecliste de çoğunluğu elde etmiştik."