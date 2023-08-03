Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı: İstanbul’a özel kentsel dönüşüm yasası





YERİNDE DÖNÜŞÜMDE 4 KIRMIZI ÇİZGİ

İnsanlar yaşadıkları muhiti terk etmek istemiyorlar. Biz yerinde dönüşüm projesini başlattık. 150 bin kişi müracaat etti. İnsanlara rezerv alanından ev veriyorsunuz, yıkılmış alandaki tapusunu da kendisini veriyorsunuz. Yerinde dönüşüm projesinde dört kırmızı çizgimiz var. Fay kırıkları üzerinde konut yapılmayacak. Sıvılaşma olan yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı yerlerde ev yapamayacak. Yapılan evler zemin artı 4 katı geçmeyecek. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösterilecek.



EN ÇOK HATAY BAŞVURDU

Yerinde dönüşüm sistemi kurduk anlık olarak başvuru sayısını görebiliyoruz. Başvuru sayısı 146 bin 372'ye ulaştı. Bunların içerisinde 125 bin kişi konut yapmak için müracaat etmiş. 21 bin kişi de ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. Hangi şehirler ne kadar müracaat ettiyse onların da listesi var bende. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. 60 bini geçmiş durumda. Kahramanmaraş'ta 20 bin civarında Malatya'da 19 bin Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız müracaat etmiş.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 10 YIL VADELİ

Yerinde dönüşümde konut yapımına başlayacaklar biz o yaptıkça hak ediş karşılığı para vereceğiz. 500 bin TL hibe geriye kalan 500 bin TL de kredi olarak düşünüyoruz. Herkese 1 milyon TL veriyoruz, 500 bin TL'nin senetlerini alacağız, 2 sene ödemesiz 10 sene sıfır faizli. Böyle olunca vatandaşlar evlerini çok rahat yapabilecekler. Buralara hiç yatırmadan biraz daha yapım şartları daha güvenli tarafta tutarak konut yapımını yerinde izin verelim yapılsın diye düşündük. Bir de bunun maliyet tarafı da var. Rezerv alanlarına yapıyoruz ama yol gidecek, okul gidecek, hastane gidecek, elektrik, doğalgaz gidecek. Tarlaların ortasına evleri diktik ama elektrik su yok. Kanal çalışmıyor. Sosyal donatıların masrafları daire başına neredeyse 3.5 milyon tutuyor.



2000 ÖNCESİ YAPILAR YIKILDI

Depremde 2000'den önce yapılan binaların neredeyse tamamı yıkıldı. Yüzde 95'e kadar eski yapılan binalar yerle bir oldu, kalitesiz binalar, malzemeden çalmalar, kolon kiriş kesmeler dükkan yapmak için bunlar yıkıma neden oldu. Hatay'da Asi nehrine seller, yataklar geliyor, o yatakların ağzına yapılan evler yıkıldı. Bir de fay kırığının geçtiği yerler var. Ne kadar şiddete dayanıklı yaparsanız yapın, onun durması mümkün değil. Bilim adamları sağlı sollu 30 metre yapmayın diyor.



YARIM KALAN YAPILARI TOKİ TAMAMLAYACAK

Kabinede 179 bin konutun ihalesinin rakamlarını getirdim, 25 milyar dolar. 179 bin yerinde dönüşüm olursa devletin kesesinden 5 milyar dolar çıkacak. 5'te biri gibi. Bir iki ay daha yerinde dönüşümü devam ettirmek istiyorum. İkna edemiyorsak rezerv alanlarında veya konutların yerinde yapılması gibi başka formüller arayacağız. Köy evlerini, ahırları siz yapın deyip para vereceğiz. Tip proje veriyoruz. Yerinde dönüşümde de veriyoruz müteahhitle anlaştıkları zaman. 100 metreden 200 metreye kadar projeler hazırladık. Gidip dışarılarda başka mühendislik firmalarına para ödemeyin diyoruz. Harç almıyoruz, pul almıyoruz, yapı denetim masrafı yok her şeyden muaf. Yarım kalırsa, müteahhit kaçarsa TOKİ olarak gelip biz yapacağız. Hakkediş karşılığı parayı alacak.