Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı: İstanbul’a özel kentsel dönüşüm yasası

YERİNDE DÖNÜŞÜMDE 4 KIRMIZI ÇİZGİ
İnsanlar yaşadıkları muhiti terk etmek istemiyorlar. Biz yerinde dönüşüm projesini başlattık. 150 bin kişi müracaat etti. İnsanlara rezerv alanından ev veriyorsunuz, yıkılmış alandaki tapusunu da kendisini veriyorsunuz. Yerinde dönüşüm projesinde dört kırmızı çizgimiz var. Fay kırıkları üzerinde konut yapılmayacak. Sıvılaşma olan yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı yerlerde ev yapamayacak. Yapılan evler zemin artı 4 katı geçmeyecek. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösterilecek.
EN ÇOK HATAY BAŞVURDU
Yerinde dönüşüm sistemi kurduk anlık olarak başvuru sayısını görebiliyoruz. Başvuru sayısı 146 bin 372'ye ulaştı. Bunların içerisinde 125 bin kişi konut yapmak için müracaat etmiş. 21 bin kişi de ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. Hangi şehirler ne kadar müracaat ettiyse onların da listesi var bende. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. 60 bini geçmiş durumda. Kahramanmaraş'ta 20 bin civarında Malatya'da 19 bin Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız müracaat etmiş.
2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 10 YIL VADELİ
Yerinde dönüşümde konut yapımına başlayacaklar biz o yaptıkça hak ediş karşılığı para vereceğiz. 500 bin TL hibe geriye kalan 500 bin TL de kredi olarak düşünüyoruz. Herkese 1 milyon TL veriyoruz, 500 bin TL'nin senetlerini alacağız, 2 sene ödemesiz 10 sene sıfır faizli. Böyle olunca vatandaşlar evlerini çok rahat yapabilecekler. Buralara hiç yatırmadan biraz daha yapım şartları daha güvenli tarafta tutarak konut yapımını yerinde izin verelim yapılsın diye düşündük. Bir de bunun maliyet tarafı da var. Rezerv alanlarına yapıyoruz ama yol gidecek, okul gidecek, hastane gidecek, elektrik, doğalgaz gidecek. Tarlaların ortasına evleri diktik ama elektrik su yok. Kanal çalışmıyor. Sosyal donatıların masrafları daire başına neredeyse 3.5 milyon tutuyor.
2000 ÖNCESİ YAPILAR YIKILDI
Depremde 2000'den önce yapılan binaların neredeyse tamamı yıkıldı. Yüzde 95'e kadar eski yapılan binalar yerle bir oldu, kalitesiz binalar, malzemeden çalmalar, kolon kiriş kesmeler dükkan yapmak için bunlar yıkıma neden oldu. Hatay'da Asi nehrine seller, yataklar geliyor, o yatakların ağzına yapılan evler yıkıldı. Bir de fay kırığının geçtiği yerler var. Ne kadar şiddete dayanıklı yaparsanız yapın, onun durması mümkün değil. Bilim adamları sağlı sollu 30 metre yapmayın diyor.
YARIM KALAN YAPILARI TOKİ TAMAMLAYACAK
Kabinede 179 bin konutun ihalesinin rakamlarını getirdim, 25 milyar dolar. 179 bin yerinde dönüşüm olursa devletin kesesinden 5 milyar dolar çıkacak. 5'te biri gibi. Bir iki ay daha yerinde dönüşümü devam ettirmek istiyorum. İkna edemiyorsak rezerv alanlarında veya konutların yerinde yapılması gibi başka formüller arayacağız. Köy evlerini, ahırları siz yapın deyip para vereceğiz. Tip proje veriyoruz. Yerinde dönüşümde de veriyoruz müteahhitle anlaştıkları zaman. 100 metreden 200 metreye kadar projeler hazırladık. Gidip dışarılarda başka mühendislik firmalarına para ödemeyin diyoruz. Harç almıyoruz, pul almıyoruz, yapı denetim masrafı yok her şeyden muaf. Yarım kalırsa, müteahhit kaçarsa TOKİ olarak gelip biz yapacağız. Hakkediş karşılığı parayı alacak.
ÇİN ABD VE HİNDİSTAN KİRLETİYOR
Bozduğumuz tabiat bizden intikam alıyor. Sellerle, kuraklıklarla, başka türlü belalarla. Bu dengeyi bozmamak esas. Sanayi devrimiyle birlikte tüm dünyada dünyayı kirleten bir ortam doğdu. Bilim insanları 'Son 150 yıl içerisinde dünyanın 1 derece ısısı arttı. 2 derece olursa bu ısının artması, gıda krizi baş gösterir. Dünyadaki ısınma 3 dereceyi bulursa işte o zaman dünya yaşanmaz hale gelir' diyor. Paris İklim Anlaşması gibi sözleşmelere taraf olduk. Üzerimize düşen neyse yapacağız dedik. Türkiye bu konuda çok dikkatli davranmasına rağmen dünyayı kirleten ülkelerin çok gerisinde. Çok az bir kirletmeyle Türkiye yer alıyor. Yani yüzde 1in bile altında Türkiye'nin kirletmesi. Hindistan, ABD bazı AB ülkeleri ve Çin gibi ülkeler dünyayı kirletiyor.
SIFIR ATIK DÜNYAYA MAL OLDU
Sıfır Atık meselesini Emine Hanım üstlendikten sonra çok ciddi bir şekilde bir dönüşüm olmaya başladı. 90 bin civarında bina sıfır atığa geçti. Ekonomiye katkısı da çok fazla bunun. 30 Mart dünya sıfır atık günü ilan edildi BM'de. Emine Hanım orada konuşma yaptı. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Şehirler Günü'nde her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Dünya'nın dört bir tarafından insanlar gelecek. Bizim ev sahipliğimizde yapılacak. Türkiye'nin başlatmış olduğu bu proje inşallah tüm dünyaya mal olacak. Bununla da övünüyoruz zaten. Millet Bahçeleri yapıyoruz. 70 milyon metrekareyi buldu. 100 metrekareye tamamlayacağız.
TOPLANMA ALANI İMARA AÇILMIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, toplanma alanlarının artırılması konusu gündemde olduğunu belirten Özhaseki, "Toplanma alanlarından kasıt boş bulunan yere toplanma alanı yazılıyor. Mülkiyetinin bir yerde olması gerekmiyor. Zaman içinde imar alınca mülkiyet sahibi toplanma alanları imara açıldı diyenler oluyor. Öyle bir şey yok aslında yanlış bir algı var." dedi.