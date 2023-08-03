İYİ Parti CHP ile ittifakı bitirdi! Rıdvan Uz’dan bomba ’yerel seçim’ çıkışı

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İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"

Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.





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Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermekten geri durmayıp, "2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir... Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.







SEÇİM BİTTİ, İTTİFAK BİTTİ

Katıldığı yayında kendisine yöneltilen "CHP - İYİ Parti yakınlığı bitti mi?" sorusunu yanıtlayan Kavuncu, CHP ile yürütülen ittifakın sonlandığını dile getirdi.



Kavuncu, "Bunun kararını verecek olanlar partimizin üst yönetim organlarıdır. Zaten bir seçim ittifakıydı. 2023 14-28 Mayıs için yapılmış bir ittifaktı ve o seçimler bitti. Dolayısıyla ittifak da sonlandı" dedi.





Kavuncu, İYİ Parti tabanındaki 'müstakil seçim' talebini de dillendirdi.



"BEDELİ NE OLURSA OLSUN HÜR VE BAĞIMSIZ YÜRÜYELİM"

Parti tabanının bedeli ne olursa olsun bağımsız yol yürümek istediğini belirten Buğra Kavuncu, "Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" şeklinde konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN