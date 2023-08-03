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İYİ Parti CHP ile ittifakı bitirdi! Rıdvan Uz'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı

Seçimlerde hezimet yaşayan 8'li koalisyonun büyük ortakları İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim sürüyor. Meral Akşener'in A takımı yerel seçimlere ittifaksız girme düşüncelerini peş peşe dillendiriyor. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da bomba bir çıkış yaptı. Partisinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini veren Uz, Ankara ve İstanbul için çalışma yapıldığını söyledi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 16:24 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 16:53
İYİ Parti CHP ile ittifakı bitirdi! Rıdvan Uz’dan bomba ’yerel seçim’ çıkışı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde hezimet yaşayan 8'li koalisyonun büyük ortakları İYİ Parti ve CHP arasında köprüler atıldı!

İYİ PARTİ YEREL SEÇİMLERE CHP'SİZ GİRİYOR!
Meral Akşener'in A Takımı CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden seçimlerin kaybediliğine dikkat çekerek yerel seçimlere CHP'den ayrı gireceklerinin sinyalini verdi.

PEŞ PEŞE ÇIKIŞLAR
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da bomba bir çıkış yaptı.

RIDVAN UZ: İSTANBUL VE ANKARA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI
Katıldığı programda yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uz, İYİ Partinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini verdi.

"İYİ Parti bu sefer kendi ayaklarının üstünde bu seçime girmeli talebi çok yüksek." diyen Rıdvan Uz, "İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

ÇALIŞMA VAR BAZI İSİMLER HAZIRLANIYOR
"Buna partinin yetkili kurulları karar verecek. Bu bağlamda bir çalışma yapıldığını biliyorum." şeklinde cevap verdi. İYİ Partili Uz bazı isimlerin hazırlandığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU YÜZÜNDEN KAYBETTİK
Öte yandan Rıdvan Uz, seçimlerin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini belirterek aday Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu olsaydı kazanacaklarını iddia etti.

Ayrıca Uz geçen hafta yaptığı açıklamada yapılan ilkesiz ittifakı itiraf ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aşağılamıştı. İYİ Partili Rıdvan Uz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik" demişti.

İYİ PARTİ'Lİ İSİMLER İTTİFAK ÇIKIŞLARI
İYİ Partili isimler yerel seçimlere CHP'den ayrı gireceklerinin sinyalini defalarca kez verdi.


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İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"
Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.


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Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermekten geri durmayıp, "2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir... Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.



SEÇİM BİTTİ, İTTİFAK BİTTİ
Katıldığı yayında kendisine yöneltilen "CHP - İYİ Parti yakınlığı bitti mi?" sorusunu yanıtlayan Kavuncu, CHP ile yürütülen ittifakın sonlandığını dile getirdi.

Kavuncu, "Bunun kararını verecek olanlar partimizin üst yönetim organlarıdır. Zaten bir seçim ittifakıydı. 2023 14-28 Mayıs için yapılmış bir ittifaktı ve o seçimler bitti. Dolayısıyla ittifak da sonlandı" dedi.



Kavuncu, İYİ Parti tabanındaki 'müstakil seçim' talebini de dillendirdi.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN HÜR VE BAĞIMSIZ YÜRÜYELİM"
Parti tabanının bedeli ne olursa olsun bağımsız yol yürümek istediğini belirten Buğra Kavuncu, "Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" şeklinde konuştu.

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