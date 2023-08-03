İYİ Parti CHP ile ittifakı bitirdi! Rıdvan Uz’dan bomba ’yerel seçim’ çıkışı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde hezimet yaşayan 8'li koalisyonun büyük ortakları İYİ Parti ve CHP arasında köprüler atıldı!
İYİ PARTİ YEREL SEÇİMLERE CHP'SİZ GİRİYOR!
Meral Akşener'in A Takımı CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden seçimlerin kaybediliğine dikkat çekerek yerel seçimlere CHP'den ayrı gireceklerinin sinyalini verdi.
PEŞ PEŞE ÇIKIŞLAR
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da bomba bir çıkış yaptı.
RIDVAN UZ: İSTANBUL VE ANKARA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI
Katıldığı programda yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uz, İYİ Partinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini verdi.
"İYİ Parti bu sefer kendi ayaklarının üstünde bu seçime girmeli talebi çok yüksek." diyen Rıdvan Uz, "İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
ÇALIŞMA VAR BAZI İSİMLER HAZIRLANIYOR
"Buna partinin yetkili kurulları karar verecek. Bu bağlamda bir çalışma yapıldığını biliyorum." şeklinde cevap verdi. İYİ Partili Uz bazı isimlerin hazırlandığını belirtti.
KILIÇDAROĞLU YÜZÜNDEN KAYBETTİK
Öte yandan Rıdvan Uz, seçimlerin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini belirterek aday Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu olsaydı kazanacaklarını iddia etti.
Ayrıca Uz geçen hafta yaptığı açıklamada yapılan ilkesiz ittifakı itiraf ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aşağılamıştı. İYİ Partili Rıdvan Uz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik" demişti.
İYİ PARTİ'Lİ İSİMLER İTTİFAK ÇIKIŞLARI
İYİ Partili isimler yerel seçimlere CHP'den ayrı gireceklerinin sinyalini defalarca kez verdi.