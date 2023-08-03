’Tilki’lik kendi adamına bile sökmedi: Fox’un Disney Plus’a paravan olma çabasına Murat Yetkin’den tepki

İKNA EDİCİ OLMAKTAN UZAK
Disney+ sözcülerinin "Fox TV'de ve sinemalarda gösterileceği" gerekçesi ikna edici olmaktan uzak, çünkü mantık zaten dünyada gösterilmesi, Atatürk ve 1923 Cumhuriyet devriminin dünyaya, genç kuşaklara hatırlatılmasıydı.
Neticede yaygın algı Disney+ yönetimin Hollywood'da etkili Ermeni lobisine boyun eğerek Türkiye'nin yoğun tepkisini göz ardı ettiği ve ayrıca dev Türkiye pazarını da bu uğurda gözden çıkardığı algısıdır.
Konu ulaştığı boyu itibarıyla bir şirketin emek, zaman ve para harcadığı yapımın getireceği kârdan vaz geçip yapımın gösterim ligini düşürme kararını çoktan aşmış boyutta.
DİSNEY ABONELİĞİ İPTAL!
Öte yandan, Ermeni Komitesi ANCA'nın Ermenistan'da Nikol Paşinyan yönetimin Azerbaycan ve Türkiye'yle uzlaşma girişimlerine şiddetle karşı çıkan diaspora örgütü olduğunu da ABD Kongresinde Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmakta Yunanistan lobisiyle ortak davrandığını da unutmamak lazım. Ermenistan'ın üzerindeki uzaktan kumanda kontrollerinin zayıflaması diasporanın kâbusudur.
Şimdiye dek 1915 soykırım iddialarına pek bulaştırmadıkları Atatürk'e ve Türkiye'ye böylesine belden aşağı saldırmalarının bir nedeni de bu.
Şimdi izninizle Disney+ aboneliğimi iptal etme çabama dönüyorum.