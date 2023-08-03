’Tilki’lik kendi adamına bile sökmedi: Fox’un Disney Plus’a paravan olma çabasına Murat Yetkin’den tepki

Fox Tv Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güler sosyal medya hesabından, "Fox TV için Atatürk kırmızı çizgidir. Fox Tv için Atatürk, Türk milletinin atasıdır, Ulu Önderimizdir. Fox TV Atatürk filmine sahip çıkıyor, Cumhuriyetimizin 100. Yılında en güzel ve en yaygın şekilde yayınlanmasını sağlayacak" açıklamasında bulundu.

FOX'A İÇERİDEN TEPKİ

Ancak Fox'un paravan olma planı kabuş görmedi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, kanala içeriden eleştiri sesleri de yükseldi. Fox'ta yayınlanan 'Orta Sayfa' programının katılımcılarından Murat Yetkin, kendi sitesinde Diney ve Fox'u eleştiren zehir zemberek bir yazı yayınladı.

Yetkin'in yazısından önemli bölümler şu şekilde:

Disney+ kanalının Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkiye'ye ağır hakaretlerle saldırıp iptal kampanyası açan Amerika Milli Ermeni Komitesi'nin (ANCA) tehditleri ardından, yapımı tamamlanan Atatürk dizisini yayınlamama kararı alması utanç vericidir. Disney+ yetkililerinin "Ermeni Komitesiyle ilgisi yok" demesine rağmen, Türkiye ve kurucu önderine karşı nefret söylemine boyun eğdiren ANCA dünden bu yana kutlamalar yapıyor.