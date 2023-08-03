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'Tilki'lik kendi adamına bile sökmedi: Fox'un Disney Plus'a paravan olma çabasına Murat Yetkin'den tepki

FOX'un dijital platformu Disney Plus, ABD'deki Ermeni lobisinin baskısıyla "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Kendini "Atatürkçü" olarak tanımlayan sözde gazeteci ve ünlülerin sessizliği dikkat çekerken, hükümet gerekli adımları atmaya başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ve RTÜK nezdinde Disney Plus adeta kıskaca alındı. Süreci sümen altı etmek isteyen Disney'in, Fox'u paravan olarak kullanması tepki çekit. Sosyal medyadan adete öfke yağarken, Fox'ta program yapan gazeteci Murat Yetkin'de, sert bir yazıyla sürece dahil oldu. Paravan girişimi aşikar eden Yetkin, aboneliğini iptal edeceğini duyuyarak Fox'un gerekli adımları atması uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 14:34 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 14:56
’Tilki’lik kendi adamına bile sökmedi: Fox’un Disney Plus’a paravan olma çabasına Murat Yetkin’den tepki

ABD merkezli Disney, Ermeni lobilerini tehdit ve şantajına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Skandal kararın ardından AK Parti ve devletin yetkili kurulları gerekli adımları atmak üzere harekete geçti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Skandal karar sonrası Disney'e tepkiler yağmaya başladı. Sosyal medyada #Disneyiptalet hashtagı gündem oldu.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.

TEPKİLERE FOX PARAVANI
Disney gelen yoğun tepkileri Fox TV kararı ile geçiştirmeye çalıştı. Dizi 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu FOX TV'de ücretsiz ve "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlama kararı alındı.

Fox'tan 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanı

Yani Atatürk dizisi tüm dünyanın izleyebileceği bir platformda değil de sadece Türkiye'den izlenebilecek bir kanalda yayınlayacak.



FOX'TAN 'ATATÜRK'E SAHİP ÇIKIYORUZ' YALANI
Disney'in kardeş kuruluşu Fox skandal sansür kararı sonrası 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanına soyundu.



Fox Tv Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güler sosyal medya hesabından, "Fox TV için Atatürk kırmızı çizgidir. Fox Tv için Atatürk, Türk milletinin atasıdır, Ulu Önderimizdir. Fox TV Atatürk filmine sahip çıkıyor, Cumhuriyetimizin 100. Yılında en güzel ve en yaygın şekilde yayınlanmasını sağlayacak" açıklamasında bulundu.

FOX'A İÇERİDEN TEPKİ
Ancak Fox'un paravan olma planı kabuş görmedi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, kanala içeriden eleştiri sesleri de yükseldi. Fox'ta yayınlanan 'Orta Sayfa' programının katılımcılarından Murat Yetkin, kendi sitesinde Diney ve Fox'u eleştiren zehir zemberek bir yazı yayınladı.

Yetkin'in yazısından önemli bölümler şu şekilde:
Disney+ kanalının Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkiye'ye ağır hakaretlerle saldırıp iptal kampanyası açan Amerika Milli Ermeni Komitesi'nin (ANCA) tehditleri ardından, yapımı tamamlanan Atatürk dizisini yayınlamama kararı alması utanç vericidir. Disney+ yetkililerinin "Ermeni Komitesiyle ilgisi yok" demesine rağmen, Türkiye ve kurucu önderine karşı nefret söylemine boyun eğdiren ANCA dünden bu yana kutlamalar yapıyor.

KAMPANYAYI TIRMANDIRDILAR
Disney+ zarar ettiği gerekçesiyle Temmuz 2023 başında yabancı yapımlara son verdi. Bu sadece Türkiye'ye özel bir karar değildi, anlaşmalı bütün ülkelerde tepkilere yol açtı, ama Atatürk dizisi nedeniyle Türkiye'yi özel olarak etkiliyordu. Atatürk dizisi ve filmi da kaldırılıyor muydu?

Bunun üzerine şirket yetkilileri kararın milyonlarca dolar harcayıp tamamladıkları Atatürk yapımını etkilemeyeceğini söylediler.

Amerika'daki Ermeni Komitesi ANCA işte o zaman kampanyayı tırmandırdı. Atatürk'ün ne savaş suçluluğunu bıraktılar ne soykırımcılığını. (Suç dedikleriyse İstiklal Savaşımızdır.) Disney+ nasıl olur da böyle bir diktatörü yüceltmeye kalkardı? Disney+ yayınlamayacağını söyleyince de bunu eylem üstlenir gibi üstlendiler.

İKNA EDİCİ OLMAKTAN UZAK
Disney+ sözcülerinin "Fox TV'de ve sinemalarda gösterileceği" gerekçesi ikna edici olmaktan uzak, çünkü mantık zaten dünyada gösterilmesi, Atatürk ve 1923 Cumhuriyet devriminin dünyaya, genç kuşaklara hatırlatılmasıydı.

Neticede yaygın algı Disney+ yönetimin Hollywood'da etkili Ermeni lobisine boyun eğerek Türkiye'nin yoğun tepkisini göz ardı ettiği ve ayrıca dev Türkiye pazarını da bu uğurda gözden çıkardığı algısıdır.

Konu ulaştığı boyu itibarıyla bir şirketin emek, zaman ve para harcadığı yapımın getireceği kârdan vaz geçip yapımın gösterim ligini düşürme kararını çoktan aşmış boyutta.

DİSNEY ABONELİĞİ İPTAL!
Öte yandan, Ermeni Komitesi ANCA'nın Ermenistan'da Nikol Paşinyan yönetimin Azerbaycan ve Türkiye'yle uzlaşma girişimlerine şiddetle karşı çıkan diaspora örgütü olduğunu da ABD Kongresinde Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmakta Yunanistan lobisiyle ortak davrandığını da unutmamak lazım. Ermenistan'ın üzerindeki uzaktan kumanda kontrollerinin zayıflaması diasporanın kâbusudur.

Şimdiye dek 1915 soykırım iddialarına pek bulaştırmadıkları Atatürk'e ve Türkiye'ye böylesine belden aşağı saldırmalarının bir nedeni de bu.

Şimdi izninizle Disney+ aboneliğimi iptal etme çabama dönüyorum.

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