'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşmasında İmamoğlu'na "aday olma" diyen Murat Karayalçın CHP koltuğuna talip oldu

28 Mayıs'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçimle öncesi CHP'de sular durulmuyor. 'Zoom' cuntasıyla 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız günlerde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.





*İlgili haberi okumak için görselin üzerine tıklayın Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.





"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI

Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.



'Değişim' yemeği Ekrem İmamoğlu'nun pek de umduğu gibi geçmedi...



"DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI: "ADAY OLMA EKREM"

O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.