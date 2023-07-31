İYİ Parti’de ’müstakil’ seçim hazırlıkları! Akşener’in sağ kolundan CHP’ye ’2019’da sayemizde kazandınız’ ayarı: Taban ittifak istemiyor

28 Mayıs'taki tarihi seçimleri geride bırakan Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarının binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor.



CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş vaziyette. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı. PARTİ TABANA YEREL SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRME NİYETİNDE

Akşener'in kurmayları da defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi. Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.



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İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"

Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.



CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı.

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"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK" DİYEN AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.