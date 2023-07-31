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İYİ Parti'de 'müstakil' seçim hazırlıkları! Akşener'in sağ kolundan CHP'ye '2019'da sayemizde kazandınız' ayarı: Taban ittifak istemiyor

İYİ Parti ve CHP hattında sular durulmuyor. Meral Akşener'in kurmayları "CHP'siz yerel seçim" söylemlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı. Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermekten de geri durmadı... Bu sözler sonrası fondaşları "İstanbul, Ankara ve İzmir elden gidecek" endişesi sardı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 16:32 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 17:01
İYİ Parti’de ’müstakil’ seçim hazırlıkları! Akşener’in sağ kolundan CHP’ye ’2019’da sayemizde kazandınız’ ayarı: Taban ittifak istemiyor

28 Mayıs'taki tarihi seçimleri geride bırakan Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarının binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor.

CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş vaziyette. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.

PARTİ TABANA YEREL SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRME NİYETİNDE
Akşener'in kurmayları da defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi. Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.


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İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"
Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.

CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı.


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"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK" DİYEN AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de çarpıcı bir çıkış geldi.

İYİ PARTİ TABANI İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİYOR
Usta parti tabanının seçime müstakil girmek istediğini belirterek, "Biz şu anda teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Her milletvekili kendi teşkilatını dolaşıyor. Teşkilat başkanı şu anda 30'un üzerinde ili dolaştı. Teşkilatlarla kendi tabanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak 'Ne tür seçenekler olabilir' şeklinde... Şu anda verilmiş bir karar yok ama İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.

CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI
Erhan Usta'nın "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da bir kez daha gözler önüne serdi.




FONDAŞLARDA "İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ELDEN GİDECEK" ENDİŞESİ
İYİ Parti'nin "CHP'siz yerel seçim" planı sonrası fondaşları "İstanbul, Ankara ve İzmir elden gidecek" endişesi sardı.

Fondaş Barış Pehlivan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'ya şu soruyu yöneltti;

Sizin bu ağırlıklı görüşünüz gerçekten partinizin son kararı, nihai kararı olursa CHP bir belediye başkanı adayı çıkardı diyelim ki; İYİ Parti tam da dediğiniz gibi kendi adayını çıkardı... Böylesi bir durumda İstanbul'u, Ankara'yı hatta ve hatta İzmir'in AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyor musunuz? Eğer böyle bir şeyle sonuçlanırsa bunda kendinizin bir pay olacağını düşünür müsünüz?



İYİ PARTİ'DEN CHP'YE "2019'DA BİZİM SAYEMİZDE KAZANDINIZ" RESTİ
Bunun üzerine Erhan Usta 2019'daki yerel seçimleri hatırlatarak, "2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir... Bunu biz sizlerin ağzından hiç duymadık. Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır. Bunu da bir defa görmemiz lazım" yanıtını verdi.

Usta'nın CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.


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