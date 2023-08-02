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MHP'li Feti Yıldız'dan askere hakaret eden CHP'li Mahmut Tanal'a sert tepki: Asla kayıtsız kalınmayacak!

Akbelen'de yürüttüğü kirli provokasyonla sınırı aşan CHP'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP tescilli provokatörü Mahmut Tanal, bölgede GBT kontrolü yapan jandarma personeline 'eşkıya' deyip hakaret etti. Jandarma, Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Akbelen'de alanı terörize eden, halkı tehdit edecek kadar zıvanadan çıkan, kahraman askerlerimize hakaretler yağdıran şahıslar hakkında fezleke gönderilmesi halinde, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu; görevini içtüzüğün elverdiği ölçüde ivedilikle yerine getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu uygarlık dışı görüntülere asla kayıtsız kalmayacaktır." dedi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 10:27 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 10:27
MHP’li Feti Yıldız’dan askere hakaret eden CHP’li Mahmut Tanal’a sert tepki: Asla kayıtsız kalınmayacak!

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.

Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.



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Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.


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CHP heyeti kendilerine yönelik tepkiyi görünce çirkinleşti... CHP'li Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır eylemcileri azarlarken; Mustafa Sarıgül de Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup tartakladı.



Eylemci azarlayan CHP'li Mahmut Tanal geçtiğimiz günlerde sınırı aşan bir skandala daha imza attı.



JANDARMA ASTSUBAYINA HAKARET EDİP KOVALADI
Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı. Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" sözlerine öfkelenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Tanal, bölgeden uzaklaşan askere 'eşkıya' diyerek hakaret etti. Hırsını alamayan CHP Şanlıurfa Milletvekili, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.




İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ! HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
İçişleri Bakanlığı, bir milletvekilinin jandarma personeline "eşkıya" demesine ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.


40 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI
Jandarma Genel Komutanlığı, Muğla'nın Milas ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen saha çalışmalarını engellemek ve provoke etmek isteyen 40 provokatör ve eylemcinin gözaltına alındığını, Şanlıurfa CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personelinin ise açığa alındığını açıkladı.

JANDARMADAN SUÇ DUYURUSU | VİDEO İZLE

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde, Muğla 1'inci İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen karara istinaden 24 Temmuz 2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce saha çalışması başlatıldığı belirtilerek, "Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'nca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" denildi.

MAHMUT TANAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Açıklamada ayrıca "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli de açığa alınmıştır. Milletvekili Mahmut Tanal, 29 Temmuz 2023 günü çalışma alanına gelerek yasal mevzuat çerçevesinde ve hukuka uygun olarak aldığı tedbirleri yerine getiren tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatı'nın personeline saldırgan ve provokatif davranışlarda bulunmuştur. Kahraman Türk Jandarması'na karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup, hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

FEZLEKE GÖNDERİN GEREĞİNİ YAPALIM
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Akbelen'de alanı terörize eden, halkı tehdit edecek kadar zıvanadan çıkan, kahraman askerlerimize hakaretler yağdıran şahıslar hakkında fezleke gönderilmesi halinde, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu; görevini içtüzüğün elverdiği ölçüde ivedilikle yerine getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu uygarlık dışı görüntülere asla kayıtsız kalmayacaktır." dedi.

İşte Yıldız'ın açıklamaları:

"Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."
Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasının özeti budur.

Milletvekili dokunulmazlığı, Parlamento üyelerini cezai kovuşturmadan yükümsüz ve muaf kılmak için değil, milletvekillerinin yasama faaliyetlerindeki oylarından ,sözlerinden, düşüncelerinden sorumlu tutulmadan görevlerini özgür ve bağımsız olarak, endişe duymadan icra etmelerini sağlamak için getirilmiştir.

Yasama faaliyetlerinin dışında, devlet otoritesini zaafa uğratan, kamu düzenini bozan, toplumsal hayata ilişkin suçlar hukuken himaye göremez.
Milletvekili dokunulmazlığı, suç işlemek için kişilere verilmiş bir ayrıcalık ve imtiyaz değildir.

Aziz milletimiz emin olsun. Akbelen'de alanı terörize eden, halkı tehdit edecek kadar zıvanadan çıkan, kahraman askerlerimize hakaretler yağdıran şahıslar hakkında fezleke gönderilmesi halinde, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu; görevini içtüzüğün elverdiği ölçüde ivedilikle yerine getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu uygarlık dışı görüntülere asla kayıtsız kalmayacaktır.

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